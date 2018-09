DFB Pokal - Bayern avanti a fatica. Goleade per Hoffenheim e Werder

Il pomeriggio di coppa di ieri è stato più faticoso del previsto per il Bayern Monaco, capace di vincere soltanto 1 a 0 - con gol di Lewandowski all'81' - contro una squadra di quarta serie, piuttosto modesta, il Drochtersen/Assel. Per un tempo e mezzo, però, il piccolo Kehdinger Stadion ha cullato sogni di gloria, ma il bomber di razza tedesco ha spento le fantasie della cittadina ubicata a nord ovest di Amburgo.

A valanga, invece Werder Brema e Hoffenheim (6-1 in trasferta rispettivamente contro Worms e Kaiserslautern). La più grossa sorpresa, invece, l'ha regalata proprio l'Eintracht Francoforte, detentrice del titolo, che si è fatta sconfiggere 2 a 1 dall'Ulm, anch'esso club di quarta serie. A cadere, contro pronostico, è stato anche lo Stoccarda, uscito sconfitto dal campo dell'Hansa Rostock con un secco 2 a 0. Uscita di scena tutto sommato meritata per gli uomini allenati da Tayfun Korkut. Accedono al turno successivo altre squadre di Bundesliga, tra cui il Mainz, lo Schalke 04, il Bayer Leverkusen, il Wolfsburg ed il Norimberga, chi con più facilità, chi con qualche patema d'animo.

L'Amburgo, nobile decaduta, impegnata per la prima volta nella sua storia in Zweite Bundesliga, ha superato con un pirotecnico 5 a 3 in trasferta l'Erndtebruck. Oggi si completa il tabellone con tante altre partite: tra vari match tra squadre minori, spiccano gli impegni dell'Hannover, fuori casa sul campo del Karlsruhe, e quello dell'Augsburg contro lo Steinbach. Domani, invece, sarà il turno del Borussia Dortmund, impegnato in notturna sul campo del Greuther Furth.