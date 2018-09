Liga: il Villarreal paga gli errori della retroguardia, pari tra Celta ed Espanyol

Prosegue la prima giornata della Liga. Il sabato spagnolo permette al Barcellona di ritornare in campo tra le mura amiche del Camp Nou al match d'esordio contro l'Alaves.

CELTA VIGO-ESPANYOL► È il match tra Celta Vigo ed Espanyol ad aprire la giornata. Al Balaidos sono gli ospiti a partire in vantaggio. La squadra di Barcellona al 45' ottiene l'ennesimo corner della prima frazione e, dopo una deviazione di testa, Hermoso stoppa il pallone a centro area e di destro batte Alvarez. Il pareggio arriva, però, ad inizio ripresa con David Lopez che è costretto a commettere un autogol nel vano tentativo di anticipare il gioiello di casa Iago Aspas. L'Espanyol reagisce qualche giro di lancetta più tardi e l'occasione passa tra i piedi di Borja Iglesias che non riesce a centrare la porta. L'ultima chance del match per il Celta è quella del neoentrato Emre Mor, ma non imprime la forza necessaria al pallone per trovare il pareggio.

VILLARREAL-REAL SOCIEDAD► Ottimo esordio sulla panchina della Real Sociedad per Garritano. A trovare il vantaggio è, però, proprio il Villarreal. I padroni di casa aprono le marcature con Gerard Moreno che con il mancino sorprende sul primo palo Geronimo Rulli al termine di una bellissima azione personale. I baschi non perdono tempo e ristabiliscono subito la completa parità approfittando di un bruttissimo errore di Funes Mori che con un retropassaggio sciagurato manda in porta Willian José che senza patemi batte Asenjo. L'allungo decisivo nella ripresa è degli ospiti. Al 71' a sbagliare non è più il centrale argentino ex Everton, bensì Gonzalez, che regala palla al neoentrato Juanmi che con un destro da fuori area regala i tre punti ai suoi compagni e dopo ben quattro anni La Real torna ad espugnare quello che fu il leggendario Madrigal.