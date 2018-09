Premier League - Secondo successo per il Watford: Burnley abbattuto 3-1 in casa

NOT : Turf Moor, gara valida per la Premier League 2018/19.

Secondo successo in campionato per il Watford, che dopo il Brighton abbatte anche le difese del Burnley. Avanti grazia al goal di Gray, gli hornets subiscono quasi subito il pari di Tarkowski. Dopo una restante parte di tempo equilibrata, sono gli ospiti a fare 2-1 con Deeney, che al 48' batte Hart ringraziando Doucoure per l'ottimo assist. Chiude i conti pochi minuti dopo, una sassata di Hughes. Inutile, nei minuti finali, la timida risposta del Burnley. Watford che sale a sei punti, clarets fermi a una lunghezza.

Padroni di casa che scendono in campo adottando un equilibrato 4-4-1-1. Davanti a Joe Hart, difesa a quattro composta da Lowton, Tarkowski, Mee e Ward. Nella zona centrale del campo, muscoli e geometrie affidate a Cork e Westwood, affiancati dagli esterni Lennon e Gudmundsson. Dietro l'unica punta Wood, invece, Hendrick. Un più canonico 4-4-2 per gli ospiti, che si affidano a Deeney e Gray in attacco. Foster in porta, protetto dai centrali Kabasele e Cathcart e dai terzini Janmaat ed Holebas. A centrocampo, spazio a Capoue e Doucoure, mentre sono Hughes e Pereyra i laterali scelti da Gracia.

Gara subito in discesa per il Watford, che già al quinto riesce a sbloccare la sfida. Primo marcatore dell'incontro, Andre Gray, che riceve da Deeney e batte Hart con una conclusione precisa da vero bomber. Poco male, comunque, per il Burnley, che appena due minuti dopo fa esplodere il proprio pubblico grazie ad una rete di Tarkowski. Colpo di testa precisissimo, quello dell'ex calciatore del Brentford, da quattro anni però tesserato dei clarets. Con il passare dei minuti, la sfida si assesta sui binari dell'equilibrio, complice anche la grande compattezza delle due rose. Al 18' bella punizione di Gudmunsson da posizione invitante, Foster però si supera compiendo un bellissimo intervento e mettendo in corner. L'unica altra emozione di un pacato primo tempo capita alla mezz'ora, quando è Cork a lasciar partire un tiro potente respinto però dai difensori ospiti.

Seconda frazione che comincia in maniera favorevolissima per il Watford che, come per il primo tempo, colpisce con celerità un Burnley ancora negli spogliatoi. A fare 1-2 ci pensa Deeney al 48', bravo a ribadire in porta un assist stupendo di Doucoure. La mazzata rasoterra del bomber ospite abbatte i padroni di casa, che tre minuti dopo subiscono anche da Hughes la terza rete del loro match. Il centrocampista degli hornets, senza pensarci due volte, riceve e lascia partire una mazzata imprendibile per Hart. Nella fase finale di gara, il Burnley prova a salire dopo una lunga parentesi fatta di sterili passaggi, mancando al 70' la rete del 2-3: il colpo di testa del neo-entrato Vokes, infatti, termina a lato. Nonostante un buon pressing, il Burnley conclude in difesa la sfida, con il Watford che prova spesso a calare il poker. Migliore in campo per i padroni di casa, Gudmnunsson. Per gli ospiti in evidenza Deeney.