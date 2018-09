Eredivisie: vincono tutte le big, notte fonda per Zwolle e Groningen

L'AZ Alkmaar vince, dilagando, anche la sua seconda esibizione. Contro il malcapitato Emmen, le teste di formaggio calano il poker, passando in vantaggio grazie a Boadou. Dopo il pari di Bakker, l'AZ dilaga, segnando con Ouwejan ed una doppietta di Idrissi. Buona prova anche per il PSV Eindhoven, che in casa della matricola Sittard conquista i tre punti grazie a Lozano e Rigo, che aprono e chiudono le danze. In mezzo, il momentaneo ed inutile pari di Novakovich. Pari con goal, invece, tra Heerenveen e Vitesse, che danno vita ad uno spettacolo molto equilibrato: apre i giochi Vlap, li chiude Matavz.

Roboante successo, poi, quello dell'Heracles Almelo, che superano per 4-2 il claudicante ADO Den Haag. I bianconei passano doppiamente in avanti con Petersen e van Hintum, Malone ed un autogoal di Breukers riequilibrano il match. L'Heracles dilagano però con Dalmau e Peterson. Vittoria di misura per l'Ajax, che battono il VVV Venlo con la marcatura vincente di Dusan Tadic. Bene anche il Willem II, che conquista i tre punti trascinato dal goal-vittoria di Crowley al minuto numero trentatre.

Cala un pesantissimo tris, poi, il Feyenoord, che supera nel derby un Excelsior troppo inferiore dal punto di vista tattico. I padroni di casa la sbloccano con Van Persie, nella ripresa St Juste e van der Heijden marcano a loro favore la sfida. Conquista tre punti importanti in ottica salvezza, inoltre, il NAC Breda, che rifila tre scoppole al Graafschap. te Vrede incanala positivamente la sfida per i padroni di casa, vincenti poi con Mets e Nijholt. Brutta sconfitta, infine, anche per il PEC Zwolle, che non sembra ancora al top della forma. A vincere è infatti l'Utrecht, spinto da van Overeem e Klaiber.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

19.08. 16:45 Heerenveen Vitesse 1 : 1

19.08. 14:30 FC Emmen Alkmaar 1 : 4

19.08. 14:30 Feyenoord Excelsior 3 : 0

19.08. 12:15 Utrecht Zwolle 2 : 0

18.08. 20:45 Heracles Den Haag 4 : 2

18.08. 20:45 Sittard PSV 1 : 2

18.08. 18:30 Breda Graafschap 3 : 0

18.08. 18:30 Venlo Ajax 0 : 1

17.08. 20:00 Groningen Willem II 0 : 1