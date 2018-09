Liga: Eibar sorpreso dall'Huesca, André Silva incanta il Siviglia

Continua la magia della prima giornata di Liga. In questa calda domenica ha fatto il suo esordio il Real Madrid, per la prima volta dopo nove anni orfano del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Malissimo l'Eibar che comincia nel peggiore dei modi il campionato e perde in casa contro l'Huesca. Da record, invece, André Silva. Il lusitano è arrivato al Siviglia solo due settimane fa dal Milan ed è già stato il primo giocatore del secolo ad aver realizzato una tripletta all'esordio nel massimo campionato spagnolo.

EIBAR-HUESCA► Partenza lampo per l'Huesca che trova la rete del vantaggio dopo soli quattro minuti di gioco. Gallar riceve palla a centrocampo dall'azzurro Longo e, al termine di una fantastica azione personale dove semina il panico tra i difensori dell'Eibar, batte di destro Dmitrovic. Poco prima dell'intervallo gli Azulgrana raddoppiano e la firma porta ancora il nome di Alex Gallar. Il numero 11 degli aragonesi mette in mezzo una punizione che sembra innocua, ma nessuno devia il pallone e l'estremo difensore dei padroni di casa si fa sorprendere e gli ospiti raddoppiano. Al 69' i baschi accorciano le distanze con la rete del neoentrato Escalante che trafigge Werner su suggerimento di Pena. Il centro dell'argentino non basta, però, ad evitare la prima sconfitta stagionale per la squadra di Mendilibar.

RAYO VALLECANO-SIVIGLIA► Un'altra neopromossa a fare il suo esordio nella giornata di ieri. Il Rayo Vallecano, però, non ha la stessa fortuna dell'Huesca e viene demolito da un Siviglia scatenato. Al 14' gli andalusi passano già i vantaggio, Sarabia serve sulla corsa Jesus Navas che inventa per Franco Vazquez, l'ex Palermo non ha problemi a realizzare la prima rete della sua squadra. Un quarto d'ora più tardi e la squadra di Machin raddoppia, Escudero trova André Silva, che riceve, aggiusta il pallone e batte Garcia. Poco prima dell'intervallo è ancora l'ex Milan a calare il tris. Il lusitano è favorito da un rimpallo che aveva come protagonista il compagno di squadra Mercado e con un destro al volo insacca in rete. Al 79' c'è ancora tempo per il classe 1995 di realizzare la tripletta personale. Silva accoglie il suggerimento del Mudo e, dopo il controllo con la coscia, con il mancino infila ancora l'estremo difensore di casa. Gol della bandiera all'85' per il Rayo Vallecano, con Embarba che non fallisce il tiro dagli undici metri.