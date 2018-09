Bundesliga - Inizia lo show: apre Bayern-Hoffenheim, chiude Dortmund-Lipsia

La Bundesliga è l'ultimo dei cinque maggiori campionati europei a dare il fischio d'inizio, ma finalmente oggi è il giorno. La massima divisione del calcio tedesco è pronta a riprendere la propria corsa verso il Meisterschale con l'intento di fare lo sgambetto ai più forti: il Bayern.

Sono proprio i campioni in carica ad aprire la nuova stagione 2018/19 e lo faranno questa sera all'Allianz Arena contro l'Hoffenheim di Julian Nagelsmann. I bavaresi non hanno cambiato poi molto, anche se l'approdo di Niko Kovac sulla panchina più prestigiosa di Germania è tutto da testare. Il tecnico croato dovrà gestire Robben e Ribery nella loro - probabile - ultima stagione in Baviera e lo dovrà fare già da stasera: Gnabry, ex di giornata, e Coman scalpitano. Dall'altro lato Nagelsmann vuole fare la miglior stagione con gli achtzen prima di salutarli definitivamente.

La giornata continua poi nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio dove esordiranno le due neopromosse, Norimberga e Fortuna Düsseldorf impegnate rispettivamente contro Hertha Berlino e Augsburg. Spazio anche alla seconda classificata dello scorso anno, lo Schalke, che affronterà il Wolfsburg, squadra alla ricerca di una stagione tranquilla dopo le ultime due passate a salvarsi all'ultimo minuto del playout. Chiude il sabato di Bundesliga una delle partite più interessanti del primo turno: il Borussia Mönchengladbach ospiterà il Bayer Leverkusen. Uno scontro tra squadre diverse ma piene di talento, con le Aspirine alla ricerca del tanto atteso salto di qualità.

La domenica va in scena invece lo scontro tra Mainz e Stoccarda, con la squadra di Korkut che potrebbe essere una delle sorprese di questo campionato. A calare il sipario c'è un altro grande match, quello che va in scena al Signal Iduna Park di Dortmund dove i gialloneri ospiteranno il Lipsia di Rangnick che sta giocando partite ufficiali da quasi un mese a causa dei preliminari di Europa League.