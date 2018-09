Bundesliga - Il Leverkusen fa visita al 'Gladbach: il cammino verso la Champions inizia da qua

La Bundesliga è cominciata ieri sera nel segno che l'ha contraddistinta negli ultimi sei anni: quello del Bayern. Tuttavia, la concorrenza è molto agguerrita e composta da team pronti a lanciare talenti a livello mondiale e vogliosi di strappare la corona ai bavaresi. Una di queste squadre è sicuramente il Bayer Leverkusen di Heiko Herrlich.

Le Aspirine hanno sfiorato l'accesso alla Champions League nella scorsa stagione e l'obiettivo primario di quest'anno è quindi quello di finire tra le prime quatto squadre di Germania, tuttavia la qualità presente in rosa potrebbe far sognare in grande, molto grande. I talenti messi in mostra lo scorso anno - Bailey, Havertz, Brandt per citarne tre - sono pronti a fare lo step definitivo, in più c'è da aggiungere la nuova stellina brasiliana Paulinho, ingredienti per compiere una stagione bellissima e fare ciò che non gli è mai riuscito nella storia: alzare un Meisterschale.

Il cammino dei temibili ragazzi di Herrlich inizia però con un match complicato, dove si potranno già tirare delle prime somme. Al Borussia Park di Mönchengladbach non è mai semplice vincere e lo sarà ancora meno quest'anno, contro una squadra vogliosa di far bene dopo due anni negativi. I bianconeri guidata dall'esperto Hecking si sono rinforzati durante la campagna estiva acquistano Plea dal Nizza e confermando tutti i pezzi pregiati della scorsa stagione - fatta eccezione per Grifo. Non ci sarà quindi molto da sperimentare e, anzi, i Fohlen potrebbero avvantaggiarsi di una partenza sprint rispetto agli avversari.

Per quanto riguarda le formazioni, entrambe le squadre hanno delle assenze pesanti. Il 'Gladbach dovrà fare a meno di Stindl, l'uomo di fantasia e di finalizzazione dell'attacco bianconero, mentre il Bayer non avrà a disposizione Hradecky e i gemelli Bender, tre assenze pesantissime.

Borussia Mönchengladbach (4-3-3): Sommer; Beyer, Ginter, Jantschke, Wendt; Strobl, Hofmann, Neuhaus; Raffael, Plea, Hazard.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Özcan; Weiser, Tah, Dragovic, Wendell; Havertz, Kohr; Bailey, Volland, Brandt; Alario.