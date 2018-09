Premier League, il programma della terza giornata

Con il week-end alle porte, si avvicina a grandi passi il terzo turno di campionato in Inghilterra, con la sfida tra Wolverhampton e Manchester City che terrà a battesimo il terzo atto stagionale della Premier League. I “Citizens” sono già al comando della classifica per la differenza reti dopo le vittorie, convincenti, conquistate contro l’Arsenal, 2-0, e contro l’Huddersfield, in goleada per 6-1. I Wolves, invece, sono al momento fermi ad un punto grazie al pareggio della prima giornata conquistato tra le mura amiche contro l’Everton.

E' la giornata del derby di Londra tra l'Arsenal ed il West Ham, occasione per entrambe di riscatto, poichè sono ancora a zero punti in classifica. I Gunners del nuovo corso Emery hanno affrontato due partite terribili contro City e Chelsea, e quella di domani sarà la prima vera occasione ghiotta per inanellare qualche punto in graduatoria. D'altro canto, gli uomini di Manuel Pellegrini, hanno tutte le intenzioni di invertire il trend negativo, affinchè la rivoluzione estiva inizi a sortire effetti benefici in casa Hammer. Chi invece non se la passa per nulla male sono il Chelsea ed il Liverpool, entrambe a bottino pieno fino ad ora. Sarri è atteso dall'insidiosa trasferta sul campo del Newcaslte, più agevole, almeno sulla carta, il compito dei Reds che attendono ad Anfield Road il Brighton, probabilmente sazio dopo averle suonate al Manchester United la settimana scorsa.

A proposito di Red Devils, c'è grossa attesa per il Monday Night che vedrà di fronte gli uomini di Mourinho al Tottenham di Pochettino. Teatro della sfida, l'incantevole quanto caldo Old Trafford. Il Fulham, neopromosso, che ha speso più di 100 milioni di sterline sul mercato, non ha ancora fatto un punto ed è chiamato a vincere contro il Burnley, ritornato in Inghilterra dopo aver perso malamente in Grecia, al Pireo contro l'Olympiakos (1-3) nel playoff di Europa League. Match da segnare in calendario con il circoletto rosso è senz'altro quello che si disputerà al Dean Court che vedrà opposti il Bournemouth e l'Everton, due delle note liete di questo primo rigurgito stagionale.

A completare il programma, ci sono le sfide tra l'Huddersfield (ancora fermo al palo, nove gol subiti nelle prime due uscite) ed il Cardiff City, il Southampton contro il Leicester ed il Watford che a Vicarage Road attende il Crystal Palace, reduce dalla sconfitta casalinga patita per mano del Liverpool.

Questo il programma completo del terzo turno:

Sabato 25 agosto

13.30: Wolverhampton – Manchester City

16.00: Southampton – Leicester City, Arsenal – West Ham, Bournemouth – Everton, Huddersfield – Cardiff City

18.30: Liverpool – Brighton & Hove Albion

Domenica 26 agosto

14.30: Watford – Crystal Palace

17.00: Fulham – Burnley, Newcastle – Chelsea

Lunedì 27 agosto

21.00: Manchester United - Tottenham