Premier League: il Liverpool continua a vincere. Ad Anfield battuto 1-0 il Brighton

La Premier continua il suo personale spettacolo. Il Liverpool, grazie a Salah, fa tre su tre e risponde presente al pareggio del City. Klopp vola in testa per una notte, a più due sui Blu di Manchester. I Reds, nel loro tempio di Anfield, schierano un 4-3-3 con Alisson tra i pali e il tridente delle meraviglie Salah - Manè - Firmino. Il Brighton spera nelle giocate di Murray e nei calci piazzati con un prudente 4-4-1-1.

CRONACA DELLA PARTITA

Un match che parte subito frizzante con la squadra in maglia rossa che ci prova con Manè al minuto 5, ma palla appena larga al palo destro. Il Liverpool fa la partita e attacca al 9' quando Firmino sovrasta la difesa avversaria, ma la parata del portiere australiano Ryan è puntuale. I padroni di casa continuano a macinare gioco e creare azioni: minuto 15, traversa incredibile di Alexander-Arnold su punizione da 17 metri. Il gol è nell'aria e, al minuto 23, Salah controlla il passaggio rasoterra di Firmino, prepara il tiro e insacca all'angolino basso. 32' Wijnandum tira una bomba meravigliosa verso il palo, ma gran parata del portiere ospite. Al 35' Manè si fa bloccare l'ennesima occasione, mentre al 44' Firmino spara alto dopo un bel controllo.

Nella ripresa partita nervosa caratterizzata dai falli e dai cambi. Al minuto 86, Alexander-Arnold, ancora lui, controlla benissimo, ma trova una deviazione della difesa che spazza in angolo. Unica occasione per il Brighton a tempo scaduto, con Gross che di testa non concretizza una pregevole chiamata.

Il Liverpool vince e ribadisce di poter inseguire il titolo. Il Brighton si arrende, impotente.