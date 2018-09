Bundesliga - Esame doppio al Signal Iduna Park: Dortmund e Lipsia a confronto

Dopo le sorprese del sabato, la prima giornata di Bundesliga va verso la sua conclusione con il terzo big match in programma, quello tra Borussia Dortmund e Lipsia. Entrambe le squadre arrivano da una stagione deludente ed in estate sono state protagoniste di un cambio in panchina: Favre è arrivato agli schwarzgelben, Rangnick si è riaccomodato su quella dei Rotenbullen dopo l'esperienza in Zweite Liga.

Al Signal Iduna Park sarà quindi la partita del riscatto. Il BVB deve ripartire dopo una stagione negativa e lo deve fare senza una vera e propria punta. Il mancato riacquisto di Batshuayi ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo dei gialloneri che Favre proverà a coprire schierando Philipp come prima punta. Il giocatore statunitense ha fatto vedere cose interessanti lo scorso anno prima di infortunarsi e questa stagione dovrà essere quella dell'esplosione, anche per via di un vero e proprio rivale per il posto. L'altra punta in rosa, Alexander Isak sarebbe infatti finito ai margini del progetto del Dortmund non avendo convinto l'ex allenatore del Nizza e una sua partenza in prestito è possibile. Guardando alla formazione che scenderà in campo oggi, Favre schiererà il consueto 4-2-3-1 di marchio giallonero con Pulisic, Reus e l'esordiente Wolf alle spalle di Philipp. In mezzo al campo spazio ai due nuovi acquisti Delaney e Witsel, con il belga già decisivo in DFB Pokal.

Per il Lipsia, che disputa partite ufficiali da quasi un mese a causa dei preliminari di Europa League, è giunto finalmente il momento di calare la maschera. Dopo cinque partite con formazioni riviste e rimaneggiate, Rangnick schiererà il suo undici tipo ritrovando Werner, Augustin, Gulacsi ma soprattutto Forsberg, l'uomo che più è mancato nella scorsa annata. Attenzione, come sempre alla coppia di centrali dei Rotenbullen. Upamecano e Mukiele sono due ottimi prospetti ma la loro giovane età li porta a compiere errori grossolani che spesso costano caro alla squadra, esattamente come accadeva lo scorso anno quando al posto del nuovo acquisto francese c'era Konaté.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Delaney, Witsel; Pulisici, Reus, Wolf; Philipp.

RB Lipsia (4-2-2-2): Gulacsi; Laimer, Upamecano, Mukiele, Saracchi; Demme, Ilsanker; Bruma, Forsberg; Augustin, Werner.