Premier League - I risultati delle partite del sabato: inaspettato passo falso del City

Un sabato di campionato inglese per nulla vuoto di sorprese, puntellato anche di partite scialbe dove i pareggi ottenuti potrebbero comunque recitare ruolo importante nella corsa alla salvezza o all'Europa League. Detto delle vittorie di Arsenal e Liverpool, andiamo ad analizzare le altre partite:

WOLVERHAMPTON-CITY 1-1: Mezzo passo falso della squadra annienta-tutti di Guardiola sul campo dei Wolves. La squadra di casa gioca bene e in modo prudente, senza mai scomporsi troppo. Le geometrie in mezzo al campo di Moutinho danno certezze nel 3-4-2-1. Il City si affida ai piedi fatati di Aguero e alla velocità di Sterling. La partita, nel primo tempo, vede un gol dei padroni di casa annullato perdubbio fuorigioco a Jimenez al 20', ma rimane equilibrato con occasioni da parte di entrambe. Nella ripresa arrivano i gol: al 57' Boly prende bene il tempo su un cross e insacca di testa, con vibranti proteste dei Citizens per un tocco di mano oggettivamente difficile da non vedere. Dura una decina di minuti fino al 69' dove arriva pari City: Laporte con un gran recupero di palla dopo una punizione, insacca il pareggio di testa.

BOURNEMOUTH-EVERTON 2-2: Partita spettacolo tra due bellissime squadre da seguire nella stagione. Match che vive anche di episodi nervosi con entrambe le squadre ridotte a dieci uomini per espulsioni. L'Everton conferma di aver azzeccato un acquisto come Walcott che sblocca la gara al 56' raccogliendo un passaggio interessante e calcia perfetto nell'angolo basso. Il raddoppio arriva al 66' con Keane in azione di uno contro uno con il portiere che realizza di testa al centro della rete. Parte la rimonta del Bournemouth che si scuote e si sveglia: al minuto 75 calcio di rigore per la squadra rossonera per fallo di Baines. King va sul pallone e accorcia le distanze. Al 79' arriva il pari che fissa il risultato: Ake conclusione potente e precisa che trafigge il portiere dell'Everton.

HUDDERSFIELD-CARDIFF 0-0: Due squadre che dovevano dare un segnale forte alla loro stagione per centrare la salvezza. Uno scontro diretto dove regna solo la noia, senza conclusioni degne di nota. Le due compagini hanno preso un punto a testa, ma potrebbe servire a poco per rimanere nella categoria.

SOUTHAMPTON-LEICESTER 1-2: Partita molto viva con la squadra di casa chiamata a vincere e a non fallire più nessuna occasione. Il Leicester in cerca di conferme importanti per Puel. Primo tempo di studio totale, con le due avversarie che creano buone trame di gioco e conclusioni. Nella ripresa arriva lo spettacolo: 52' Bertrand porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro dalla media distanza che entra nel sette. Il Leicester non crolla e quattro minuti dopo trova il pari: Gray scarica in rete, dopo una bella trama di passaggi di squadra. Gol vittoria delle Foxes che arriva al 92': Maguire riceve un buon passaggio, fa un passo e calcia fucilata dalla distanza e insacca, meritandosi gli applausi del pubblico avversario.