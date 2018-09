Eredivisie: il PSV comanda dopo tre giornate, notte fonda per il PEC Zwolle

Il PSV Eindhoven imprime già il proprio marchio al campionato. Nella terza giornata di Eredivisie, i campioni in carica superano anche il PEC Zwolle, unica formazione ancora a secco di punti. Dopo un rigore fallito da van Duinen, i padroni di casa subiscono la rete di de Jong, pareggiando con van Crooj a inizio ripresa. Nel finale, l'eterno de Jong regala tre punti ai bazoer. Pari senza goal per l'AZ Alkmaar, che non va oltre lo 0-0 contro il Vitesse. Sontuoso 50, invece, dell'Ajax, che sale in classifica battendo il malcapitato Emmen. Nel primo tempo ci pensano Ziyech ed Huntelaar a tracciare il sentiero, nella ripresa sempre Huntelaar, Tadic ed un autogoal completano il tutto.

Si ritrova inaspettatamente nelle posizioni nobili, poi, il Willem II, che dilaga contro l'Heracles Almelo dando prova di forza e compattezza. Nel primo tempo, i padroni di casa segnano tre reti grazie ad una doppietta di Avdijiaj e Sol, nella ripresa l'attaccante numero 9 completa l'opera mettendo a segno una personale tripletta. Reti e spettacolo anche tra Heerenveen e Feyenoord, che finisce addirittura 3-5: Toornstra e van Persie fanno tre goal in due nel primo tempo, Malacia cala il poker. Nel secondo tempo, i padroni di casa si riscattano, andando in goal con Thirsby, Pierie e Bulthuis. Nel finale, Ayoub spegne le speranze di rimonta dell'Heerenveen. Pari con goal tra Utrecht e Venlo: a Gavory risponde Susic da rigore.

Ottima vittoria in ottica salvezza per l'Excelsior, che supera il NAC Breda per due reti a zero. Apre i giochi Massaoud, chiude le danze Fortes. Prima vittoria stagionale dell'ADO Den Haag, che batte il Sittard e respira dopo un inizio abbastanza sottotono. Lorenzen ed El Khayati fanno due a zero, nella ripresa il centrocampista marca una doppietta. Inutile, nel finale, la rete di Semedo. Vittoria cruciale, infine, per il Groningen, che in casa del Graafaschap conquista tre punti pesantissimi grazie alla marcatura vincente di Breji.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

26.08. 16:45 Alkmaar Vitesse 0 : 0

26.08. 14:30 Heerenveen Feyenoord 3 : 5

26.08. 14:30 Utrecht Venlo 1 : 1

26.08. 12:15 Willem II Heracles 5 : 0

25.08. 20:45 Breda Excelsior 0 : 2

25.08. 20:45 Zwolle PSV 1 : 2

25.08. 18:30 Ajax FC Emmen 5 : 0

25.08. 18:30 Graafschap Groningen 0 : 1

24.08. 20:00 Den Haag Sittard 3 : 1