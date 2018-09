Germania - I convocati di Joachim Low per l'esordio della Nations League

Dopo la disastrosa spedizione a Russia 2018, con la Germania incapace di superare il gironcino e qualificarsi agli ottavi di finale, ora è arrivato il momento di tornare in campo e tentare di buttarsi alle spalle questa tremenda parentesi mondiale. La Nazionale tedesca, infatti, sfiderà il 6 settembre la Francia campione del mondo a Monaco di Baviera in quello che sarà il match d’esordio nella neonata UEFA Nations Cup, e poi successivamente sarà impegnata il 9 settembre in un incontro amichevole contro l'interessante Perù.

Oggi è arrivato l'elenco dei convocati di Joachim Low, e senza dubbio all'occhio sono balzate alcune sorprese, ovvero l'assenza tra i convocati degli juventini Emre Can e Sami Khedira. Tra i non convocati ovviamente anche Mesut Ozil, che ha annunciato, non senza polemiche, il suo addio alla Nazionale. Chi invece ritorna a vestire la maglia della selezione teutonica dopo l'inspiegabile esclusione ai Mondiali è la stellina del Manchester City, Leroy Sanè, senza dubbio uno dei talenti più cristallini dell'intero movimento calcistico tedesco.

Ecco di seguito la lista completa dei convocati per le sfide con Francia e Perù:

Portieri: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen.

Difensori: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Nico Schulz, Niklas Sule, Jonathan Tah.

Centrocampisti: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Toni Kroos.

Attaccanti: Thomas Muller, Nils Petersen, Marco Reus, Leroy Sane, Timo Werner.