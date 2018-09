Manchester United - Mourinho sempre più in bilico. Oggi assente all'allenamento

Si complica sempre di più la delicata situazione di José Mourinho, la cui posizione è ormai totalmente in discussione dopo la brutta sconfitta casalinga patita dal suo United contro il Tottenham. L'allenatore portoghese, lasciatosi andare ancora una volta ad uno dei suoi show nella conferenza stampa post-partita, sembra ormai non avere più in mano le redini della squadra, e l'atteggiamento mostrato anche davanti ai giornalisti non sta giovando alla sua immagine. A questo si aggiungono anche le insistenti voci che vorrebbero uno tra Zidane e Roberto Martinez pronto a subentrare sulla panchina del Manchester United.

Un primo tempo retto con cuore e orgoglio più che con gioco ed organizzazione, poi una seconda frazione dove il Tottenham ha totalmente preso il sopravvento fino al totale black-out che ha portato nel giro di 3 minuti ai gol di Kane e Moura, con quest'ultimo che nel finale ha anche siglato la sua doppietta personale fissando il risultato sullo 0-3 finale. Una sconfitta bruciante e inaspettata contro una diretta concorrente per le zone alte della classifica, che rischia di compromettere in maniera irreversibile la posizione dello Special One, ammesso che non lo abbia già fatto.

Questa mattina le prime voci sembravano aver alleggerito la pesantissima aria che gira intorno ad Old Trafford in questi giorni: si parlava infatti di una possibile temporanea "assoluzione" di Mourinho in vista del più agevole incontro esterno con il Burnley. Sarebbe dovuta essere l'ultima spiaggia per il tecnico portoghese, che però questa mattina - stando a quanto dice The Sun - non si è presentato alla seduta di allenamento della squadra, alimentando ulteriori dubbi sulla sua posizione.

A questo punto si può soltanto attendere per capire quali saranno gli sviluppi della situazione: prima di tutto capire cosa è successo quest'oggi e per quale motivo Mourinho non si è presentato al campo di allenamento, poi per avere ulteriori chiarimenti su quella che sarà la decisione della società riguardo al futuro.