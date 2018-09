Carabao Cup - I risultati delle ultime partite

La Carabao Cup chiude il turno con le ultime quattro partite. Grande attesa per le tre di Premier impegnate: due vittorie, per Everton e Watford, e una sconfitta, quella del Newcastle. Di seguito i risultati:

EVERTON-ROTHERHAM 3-1: a Goodison Park, i padroni di casa partono subito all'arrembaggio, ma trovano il gol solo al 28' con Sigurdsson che insacca il vantaggio. Nella ripresa arriva il raddoppio dell'Everton: al 61' il gol lo timbra Calvert-Lewin chiudendo di fatto le ostilità. All'86' gli ospiti accorciano le distanze con il gol di Waulks. L'Everton, un minuto dopo, ristabilisce le distanze con il secondo sigillo di Calvert-Lewin.

MILWALL-PLYMOUTH 3-2: partita spettacolare ma tattica nel primo tempo. Il risultato si sblocca a favore degli ospiti al 41' con il gol di Ness. Nella ripresa, il Milwall dimostra di non starci e al 64' arriva il pareggio dei leoni con il rigore calciato di Williams. Al 67' è il Plymouth a riportarsi in vantaggio con il gol di Ladapo. Il Milwall attacca e al minuto 83 firma il secondo gol con Gregory. Al minuto 89 il definitivo 3-2 per l'undici di O'Brien.

NOTTINGHAM-NEWCASTLE 3-1: sorpresa che arriva dalla città di robin Hood, dove i Magpies continuano il loro momento buio. Il Nottingham parte bene e al minuto 2 Murphy porta in vantaggio i suoi. Partita che viaggia su questo episodio per tutta la prosecuzione, ma nel recupero della ripresa si assiste allo show vero e proprio. Al 92' Rondon pareggia i conti e al 94' Cash completa il sorpasso. Al 97', a tempo scaduto, Dias firma il terzo gol e sancisce la netta eliminazione del Newcastle di Benitez, che rischia la panchina ora.

READING-WATFORD 0-2: la capolista a sorpresa della Premier non si ferma. Successo di coppa, seppur contro un avversario in crisi nera rispetto alla scorsa stagione. Al minuto 37 il Watford vola già in vantaggio con un gol targato Success. Nella ripresa, al minuto 62, Quina raddoppia e pilota i cervi ai sedicesimi.