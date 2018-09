Champions League 2018/2019 - Sorteggiati gli otto gironi

Poco fa, in quel di Montecarlo, sono stati sorteggiati gli otto gironi della UEFA Champions League 2018/2019. Raggruppamento interessante per la Juventus che è stata inserita nel Gruppo H insieme a Manchester United e Valencia oltre allo Young Boys. Cristiano Ronaldo, dunque, giocherà contro la squadra che lo ha reso grande mentre la compagine bianconera non ha nessun precedente contro gli spagnoli e gli svizzeri. Sorride la Roma di Eusebio Di Francesco che è stata sorteggiata nel Gruppo G insieme a Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen. La compagine capitolina, che domani giocherà l'anticipo con il Milan, affronterà i campioni d'Europa ma le chance di qualificazione agli ottavi sono alte.

Girone di Ferro per il Napoli di Carlo Ancelotti che è stato inserito nel Gruppo C insieme a Paris Saint Germain e Liverpool con la Stella Rossa a completare il raggruppamento. Sorteggio, dunque, complicato per la formazione partenopea che dovrà giocarsi le sue carte contro la squadra di Buffon e la finalista della scorsa edizione della Champions League. Girone di ferro, facilmente pronosticabile, anche per l'Inter che è stata inserita nel Gruppo B insieme a Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. La compagine nerazzurra, dunque, ritrova i catalani dopo il confronto di sette anni fa in semifinale. Di seguito gli otto gironi della Champions League 2018/2019:

GIRONE A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Brugge

GIRONE B: Barcellona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

GIRONE C: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Stella Rossa

GIRONE D: Lokomotiv Mosca, Porto, Schalke 04, Galatasaray

GIRONE E: Bayern Monaco, Benfica, Ajax, AEK Atene.

GIRONE F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lione, Hoffenheim

GIRONE G: Real Madrid, Roma, CSKA Mosca, Viktoria Plzen

GIRONE H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys