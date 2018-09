Bundesliga, seconda giornata: Bayern in trasferta a Stoccarda, anticipa il BVB

La Bundesliga manderà in atto la seconda giornata prima della sosta che vedrà le nazionali scendere in campo e disputare la Nations League. Si comincia con l’anticipo di questa sera ad Hannover con la squadra di casa che ospiterà il Borussia Dortmund, reduce da un netto e perentorio 4-1 ai danni del Lipsia. C'è grande curiosità nel vedere all'opera - tra le fila dei gialloneri - l'ultimo arrivato, ovvero l'attaccante spagnolo Paco Alcacer. Proprio gli uomini della 'Red Bull' dovranno da subito cambiare passo nel match casalingo di domenica pomeriggio contro i neo promossi del Fortuna Dusseldorf e cancellare quindi il dolore provocato dai quattro schiaffi del Signal Iduna Park. La rimonta in Europa League contro lo Zorya potrà dare ai Roten Bullen quella marcia in più per svoltare in campionato.

Il Bayern Monaco del nuovo tecnico Kovac proverà a raccogliere i primi punti in trasferta dopo aver bagnato l'esordio con un successo in casa ai danni dell'Hoffenheim (3-1). I campioni in carica saranno di scena a Stoccarda, contro una squadra che invece ha perso la prima, a Mainz, senza brillare. Chi è chiamato a vincere, è anche lo Schalke 04, che dopo il passo falso della scorsa settimana arrivato sul campo del Wolfsburg, dovrà da subito invertire la rotta. L'avversario di turno, però, è da prendere decisamente con le molle, poichè sarà l'Hertha Berlino di Pal Dardai, presentatosi ai nastri di partenza del torneo con grandi ambizioni. Nella Capitale si punta all'Europa.

Quello della Bay Arena si prospetta un match interessantissimo, poichè vedrà di fronte due buone squadre, il Bayer Leverkusen ed il Wolfsburg. I primi sono chiamati a conquistare i primi punti in campionato, mentre quelli della Volkswagen sono determinati a dare continuità alla vittoria ottenuta tra le mura amiche contro lo Schalke di Tedesco. I neo promossi del Norimberga - che non hanno demeritato all'esordio all'Olympiastadion seppur sconfitti - proveranno a centrare la prima vittoria nel match casalingo con il Mainz. Completano il programma della seconda giornata, le sfide tra Augusta-Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte-Werder Brema ed Hoffenheim-Friburgo, tutte sfide dall'esito più o meno incerto, che promettono gol e spettacolo.

Questo di seguito il programma completo: