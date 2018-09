Eredivisie: ecco la presentazione della terza giornata

Agevole turno casalingo per il PSV Eindhoven. Contro il Willem II, gli attuali campioni d’Olanda proveranno a calare il poker di vittorie, consci di una superiorità tattica ed atletica abbastanza evidente. Spera in un passo falso dei bazoer, invece, l’AZ Alkmaar, che dopo il pari della scorsa giornata proverà a tornare al successo contro un Heracles Almelo tutt’altro che pungente. Le teste di formaggio partono favorite, guai però a sottovalutare i rispettivi avversari. Ben più ardua la sfida dell’Ajax, in casa di un Vitesse a cui manca la vittoria da due turni. I gialloneri proveranno a fare punti, i lancieri tenteranno il colpo gobbo lontano da Amsterdam.

Novanta minuti molto fattibili, al contrario, per il Feyenoord Rotterdam, contro un NAC Breda che non dovrebbe creare problemi. Il bisogno di punti degli ospiti potrebbe però essere la molla capace di far scattare il NAC e di complicare la vita al Feyenoord. Molto incerto il match tra VVV Venlo ed Heerenveen, appaiate a quota quattro punti. I gialloneri proveranno a far valere il fattore casa, gli ospiti cercheranno di far leva su un attacco importante. Potrebbe vincere anche l’ADO Den Haag, in casa e contro un Excelsior in forma ma non insuperabile. Difficile, comunque, fare un pronostico di questa sfida.

Già costretto al successo, invece, il Sittard, matricola d’Eredivisie ancora a secco di vittorie. In casa, i neo-promossi se la vedranno con l’Utrecht, formazione che ha sempre conquistato un piazzamento importante nelle ultime stagioni. Discorso analogo per l’Emmen, che ospiterà il Graafschap in una vera e propria sfida tra debuttanti. Impossibile capire preventivamente chi potrebbe spuntarla, saranno gli episodi a decidere la sfida. Infine, non può assolutamente mancare la vittoria il PEC Zwolle. In casa del Groningen, il PEC ha solo il successo come risultato contemplato, altrimenti ben più duro sarà il cammino verso le posizioni nobili della classifica.