Liga Spagnola - La presentazione del weekend

La Liga continua la sua marcia e presenta l'ultimo weekend prima della sosta per la Nations League. Si parte alle 20 di oggi con il Getafe, squadra interessante in ottica mezza classifica, che sfida il Valladolid. Alle 22 doppia partita: la Real Sociedad vuole continuare a parlare di Europa contro la rivelazione dello scorso anno Eibar, nell'altro match tocca al Villarreal al Madrigal. Il Girona testa la consistenza del sottomarino giallo.

Sabato alle 18:30, al Balaidos, il Celta Vigo, in corsa per un posto in Europa, attende l'Atletico Madrid, reduce dalla vittoria di misura conseguita con il Rayo. Alle 20:45 il Bernabeu si veste a festa per il Real Madrid. I bianchi, fin qui perfetti in campionato, ospitano il Leganes, in cerca della prima vittoria in stagione. Domenica il pranzo alle 12 viene accompagnato dal primo derby della stagione: il Valencia, avversario della Juve nei gironi di Champions, affronta il Levante allo stadio Ciudad de Valencia. Obiettivi diversi per le due squadre, i Tarongoes hanno propositi bellicosi, il Levante deve replicare al KO maturato col Celta.

Alle 16:15 tocca all'Espanyol in trasferta sul campo dell'Alaves. Gli ospiti puntano a dar seguito all'impresa confezionata con il Valencia. Alle 18:30, al Camp Nou, il Barcellona di Messi continua la sua corsa al titolo contro la neopromossa Huesca. Infine, alle 20:45 tutti in Andalusia per il secondo derby di giornata: al Villamarin il Betis Siviglia, partito sottotono rispetto ai pronostici della vigilia, riceve il Siviglia, fermato sul pari dal Villarreal nella tornata numero due della corrente Liga.