Ligue 1: big match tra Monaco e Marsiglia, sfida-verità per il Dijon

Il Paris Saint-Germain vuole imprimere sempre più il proprio marchio alla Ligue 1. Dopo tre partite convincenti, i parigini di Tuchel proveranno a vincere anche contro il Nimes, neopromossa che sta davvero sorprendendo in questa edizione di campionato francese. I parigini non dovrebbero comunque avere problemi. Match interessantissimo, poi, quello tra Dijon e Caen: i padroni di casa potrebbero calare il poker di vittorie, condizione che potrebbe aumentare la pressione. Costretto a vincere, invece, l'Angers, ancora a secco di punti e dunque obbligato a fare punti contro un Lille davvero lanciatissimo. Difficile fare pronostici.

Discorso analogo per il Nizza, attualmente terzultimo e dunque costretto a vincere in casa di un Olympique Lione attualmente altalenante. Vero e proprio big match che non fornisce riferimenti. Si prevede invece una sfida tiratissima, poi, Reims-Montpellier: entrambe le formazioni cercheranno infatti di soffocare le azioni avversarie, potrebbe spuntarla chi sfrutterà meglio le occasioni. Novanta minuti da affrontare con concentrazione, quelli del Tolosa, in casa di un Guingamp ancora a secco di punti. I biancoviola sono reduci da due vittorie consecutive e vorranno continuare a fare punti.

Match casalingo anche per il Saint Etienne, che dopo due pareggi consecutivi proverà a fare punti contro un Amiens sulla carta poco pericoloso. Les verts non dovranno avere problemi, ma mai dire mai in una sfida di Ligue 1. Vero e proprio big match tra deluse, poi, quello tra Monaco e Marsiglia, corazzate attualmente relegate al centro della classifica. Le due formazioni hanno un potenziale offensivo importantissimo, la sfida potrebbe regalare emozioni. Novanta minuti casalinghi della verità per lo Strasburgo, che si ritroverà ad affrontare un Nantes che sembra meno pericoloso rispetto allo scorso anno. Potrebbe vincere la noia. Infine, più pimpante si prospetta il match tra Rennes e Bordeaux, formazioni dotate di attacchi importanti. Chi la spunterà?