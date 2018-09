Sorteggio Europa League - Girone ostico per la Lazio, va meglio al Milan

Sono stati sorteggiati poco fa, in quel di Montecarlo, i gironi della UEFA Europa League 2018/2019. Girone ostico per la Lazio che, pur presentandosi in prima fascia, ha pescato il Marsiglia di Garcia e Strootman e il Francoforte di Ante Rebic oltre ai ciprioti dell'Apollon Limassol. Va meglio al Milan che, partendo dalla seconda fascia, è stato inserito nel Gruppo F insieme a Olympiakos, Betis e al Dudelange.

Nessun problema per il Chelsea di Sarri che è stato inserito nel Gruppo L: la compagine inglese, infatti, dovrà affrontare PAOK, Bate Borisov e Vidi. Sulla carta girone favorevole anche all'Arsenal che è stata inserito nel Gruppo E insieme a Sporting Lisbona, Qarabag e Vorslka. Interessante il Gruppo B con Salisburgo e Lipsia (squadre di proprietà della Red Bull) insieme a Celtic e Rosenborg. Di seguito il quadro completo dei gironi dell'Europa League 2018/2019.

GIRONE A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, AEK Larnaca

GIRONE B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg

GIRONE C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga

GIRONE D: Anderlecht, Fenerbache, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava

GIRONE E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla

GIRONE F: Olympiacos, Milan, Real Betis, Dudelange

GIRONE G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers

GIRONE H: Lazio, Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon Limassol

GIRONE I: Besiktas, Genk, Malmo, Sarpsborg

GIRONE J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisar

GIRONE K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

GIRONE L: Chelsea, Paok, Bate Borisov, Vidi