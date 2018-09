Liga Spagnola - I risultati degli anticipi

Venerdì di Liga che regala spunti interessanti per il proseguimento della stagione. Vince la prima partita il Girona sul campo del Villarreal e mette a segno il primo risultato a sorpresa. Primi tre punti anche per l'Eibar, ai danni dei baschi della Real Sociedad. L'unico pareggio arriva tra Getafe, che sale a quattro punti, e Valladolid, secondo pareggio dopo quello con il Girona.

GETAFE-VALLADOLID 0-0: una sfida dove regna equilibrio totale tra le due formazioni in campo. Prima palla gol al 9' con Mata del Getafe, tiro parato da Masip. Al 33' Moyano riceve un cross, colpisce di testa, ma Soria è attento. Dal corner successivo, ci prova Alcaraz sempre per gli ospiti, conclusione parata. Nella ripresa ancora Valladolid: Toni prova a realizzare di testa, ma il portiere di casa è sul pezzo. Al 52' Unal tenta la sortita personale, ma Soria merita un monumento. Al 73' palo del Getafe colpito da Maksimovic.

EIBAR-REAL SOCIEDAD 2-1: partita importante tra due formazioni destinate a combattere tra metà classifica ed Europa League. Al 15' calcio di rigore per gli ospiti per fallo di Dmitrovic e Willian Josè Da Silva trasforma in gol l'episodio. Vantaggio che dura solo una decina di minuti, in quanto al 26' arriva il pareggio della squadra di casa: Arbilla lancia e mette la palla sui piedi di Rovira che insacca il pareggio. La gara, nella ripresa, resta incerta e tattica, con meno azioni rispetto alla prima frazione. Al 91' la svolta: Charles finalizza con un colpo di testa perfetto e insacca il definitivo vantaggio della squadra di casa, regalando all'Eibar i primi tre punti della stagione.

VILLAREAL-GIRONA 0-1: occasione da non fallire per il Sottomarino Giallo davanti al pubblico amico del Madrigal. Bacca in panchina e non titolare nella formazione di partenza. In casa Girona, Stuani, vecchia conoscenza del nostro campionato, dal primo minuto. Occasione gialla al 35', Moreno spara un tiro sotto la traversa, ma l'arbitro annulla, dopo consulto al VAR, per fuorigioco precedente di Ekambi. Prima frazione che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa ecco il gol degli ospiti: Stuani riceve un passaggio meraviglioso e uno contro uno con il portiere avversario non sbaglia. Caseres si infortuna ed entra Bacca al 66', ma la partita non cambia e il Villarreal affonda in una crisi che sembra nera con un solo punto in tre partite.