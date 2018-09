UEFA Nations League: di che cosa tratta e come funziona

Cosa è esattamente la Nations League che prenderà il via il sei settembre? La risposta è presto detta: il nuovo torneo per squadre nazionali, voluto dalla UEFA e dal suo presidente Ceferin, mira a far crescere le nazionali maggiori, sostituendo una serie di amichevoli inutili con gare tra compagini di pari valore. Sono divise in quattro leghe, a seconda del ranking occupato a livello UEFA e non FIFA, con la seguente suddivisione: Lega A le prime dodici, Lega B dal posto 13 al posto 24, Lega C dal 25 al 39, Lega D dal 40 al 55 posto e al loro interno vengono suddivise in ulteriori tre fasce ( Lega A e B) e quattro (C e D).

Le prime quattro squadre di ogni gruppo della fascia A saranno qualificate alle finali a Giugno 2019, mentre le restanti giocheranno per promozione o retrocessioni e dovranno fare un percorso ulteriore per Euro 2020. Per quanto riguarda i gironi di qualificazione ai prossimi Europei stesse regole fino agli spareggi, dove al posto delle terze classificate, a sfidarsi saranno le sedici vincitrici della Nations League di tutti i gironi.

Si parte il 6 Settembre fino al 9 Giugno con le finali, spareggi che saranno dal 26 al 31 Marzo prossimi. I gruppi sono così composti: gruppo 1 con Germania,Francia,Olanda. Le prime partite il sei Settembre Germania-Francia e il nove dello stesso mese Francia-Olanda; gruppo 2 Svizzera, Belgio e Islandacon prima partita 8 Settembre Svizzera contro Islanda; Gruppo 3 Italia, Porogallo e Polonia con la prima partita a Bologna il sette Settembre Italia contro Polonia; Gruppo 4 con Inghilterra, Spagna e Croazia. Prima partita 8 settembre con i Tre Leoni che sfidano la Roja per quanto riguarda la Lega A.