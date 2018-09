Bundesliga - Il punto dopo due giornate

Il campionato tedesco ci può regalare sorprese in una stagione che sembra tutto, fuorchè scontata. Il Bayern Monaco ha cambiato tanto, ma resta il punto di riferimento ed è a punteggio pieno dopo le vittorie con lo Stoccarda e con l'Hoffenheim, squadre che lottano per la salvezza. Da tenere in considerazione, nell'Hoffenheim, la figura di Nagelsmann, tecnico in ottica Real nel mercato appena trascorso.

Il Wolfsburg è tornato in maniera decisa assoluto protagonista, se non si perde per strada potrebbe essere una contender interessante per i bavaresi. L'Hertha è uscito bene dai blocchi, ma manca quella continuità necessaria a competere. Il Dortmund ha un distacco dalla vetta nell'ordine delle due lunghezze, esattamente come Borussia Monchengladbach e Werder Brema, autore di una partenza straordinaria. In mezzo alla classifica gruppo nutrito - tra permanenza in Bundesliga e sogno Europa League - dall'Augsburg al Norimberga, passando per altre realtà importanti come Hannover, Mainz e Francoforte. La crisi è sempre dietro l'angolo, basta rivolgersi a Lipsia - un pari e una sconfitta - e Schalke - ancora a secco e mestamente a quota zero.

Sprofondo rosso per il Leverkusen, superato dal Gladbach e poi nel catino di casa dal Wolfsburg. C'è spazio per risalire, ma occorre invertire da subito la rotta.

Il prossimo turno propone Bayern Monaco-Leverkusen Leverkusen, non la partita migliore per trovare la prima vittoria per le Aspirine e occhio allo scontro diretto tra Wolfsburg ed Hertha per il primo verdetto di anti-Bayern.

(fonte immagine SofaScore)