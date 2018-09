UEFA Nations League - La presentazione delle gare di oggi

Il calcio europeo entra in un'altra dimensione. Nella giornata di oggi comincerà la UEFA Nations League, la competizione a cadenza biennale che coinvolgerà le 55 squadre europee per uno spettacolo che si preannuncia frizzante. Il match clou della giornata odierna è Germania-Francia con le due compagini che sono state inserite nel Gruppo 1 della Lega A: da una parte c'è la Nazionale tedesca, reduce da un Mondiale disastroso, dall'altra i transalpini, saliti sul tetto del mondo battendo la Croazia in finale. Nello stesso Gruppo è stata inserita anche l'Olanda che giocherà domenica contro la Francia.

A dare il via alla nuova competizione, però, sarà l'incontro che metterà di fronte Kazakistan e Georgia con le due squadre che sono state inserite nel Gruppo 1 della Lega D. Alle ore 18 altra sfida dell'ultima fascia con l'Armenia che ospiterà il Liechtenstein nell'incontro valevole per il Gruppo 4. Tutte le altre sfide si giocheranno alle ore 20.45 a cominciare da Galles-Irlanda che si sfideranno per il Gruppo 4 della Lega B. Incontro molto sentito e particolarmente importante visto che entrambe le squadre non hanno partecipato al Mondiale russo.

In contemporanea si giocherà anche Repubblica Ceca-Ucraina, sfida valida per il Gruppo della Lega B. Nella Lega C due sfide in programma con la Slovenia che giocherà tra le mura amiche contro la Bulgaria mentre la Norvegia se la vedrà contro il Cipro, sempre in casa. A chiudere il programma delle sfide di oggi saranno Lettonia-Andorra e Gibilterra-Macedonia, incontri valevoli per la Lega D della competizione. Di seguito tutte le sfide di oggi.

Giovedì 6 settembre

Lega A

Gruppo A1: Germania v Francia (20:45)

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca v Ucraina (20:45)

Gruppo 4: Galles v Repubblica d'Irlanda (20:45)

Lega C

Gruppo 3: Slovenia v Bulgaria (20:45), Norvegia v Cipro (20:45)

Lega D

Gruppo 1: Kazakistan v Georgia (16:00), Lettonia v Andorra (20:45)

Gruppo 4: Armenia v Liechtenstein (20:45), Gibilterra v ERJ Macedonia (20:45)