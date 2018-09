UEFA Nations League - Italia alla prova Polonia

Allo stadio Dall'Ara di Bologna - fischio d'inizio alle 20.45 - prende forma la UEFA Nations League dell'Italia. Gli azzurri bussano alla porta della competizione con la Polonia di Brzeczek, primo tagliando in vista del confronto di Lisbona con il Portogallo orfano di Cristiano Ronaldo. Si affrontano questa sera due selezioni in cerca d'identità. L'Italia deve cancellare la mancata presenza al mondiale con un nuovo corso di spessore, la Polonia ha il compito gravoso di replicare a un'apparizione in difetto - eliminazione prematura e diverse polemiche in patria. Roberto Mancini è il simbolo della rinascita - o meglio del tentativo di rinascita - azzurra, è al timone di comando e non intende abbassare lo sguardo. Con coraggio, il 53enne di Jesi propone un undici di qualità, pronto a prendere le redini della partita e a porre alle corde una nazionale comunque di buon livello.

Il primo abito tricolore è nel segno della continuità, Mancini non azzarda il 4-2-3-1 e lancia un 4-3-3 di qualità, con Insigne e Bernardeschi, piacevole scoperta di questo scorcio di stagione, al largo. Balotelli è l'ariete offensivo, le fortune dell'Italia dipendono dalle lune di SuperMario, preferito almeno inizialmente a Belotti e Immobile. Il modulo esclude, al via, anche Chiesa. In mediana, resiste la candidatura di Gagliardini da mezzala sinistra - il giocatore dell'Inter è in vantaggio su Benassi - con Pellegrini sul versante opposto e Jorginho da play. Nessun ritocco dietro, si prosegue con la coppia Bonucci - Chiellini. Gli esterni bassi sono Zappacosta e Criscito. In porta Donnarumma.

La Polonia replica con il 4-2-3-1, la cerniera centrale è formata da Linetty, profilo apprezzato in Italia con la casacca della Sampdoria, e Krychowiak, calciatore non di primo pelo ma in grado di dettare i tempi di gioco. Bednarek affianca Glik dietro, in porta troviamo Szczesny. La spinta in corsia è garantita da Bereszynski e Reca, interessante la trequarti, dove alberga Zielinski. Parte alle spalle di Lewandowski, il pacchetto è rifinito da Blaszczykowski e Frankowski. Piatek e Milik sono carte da proporre a partita in corso.

L'incontro è in diretta su Rai1.