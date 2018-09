UEFA Nations League: il programma di giornata

La UEFA Nations League è entrata nel vivo. Dopo l'esordio di alcune big europee e della Nazionale italiana di calcio, toccherà ad Inghilterra e Spagna animare il sabato europeo. Oltre a questo big match, nel gruppo A spicca anche Svizzera-Islanda, sfida tra formazioni che hanno davvero impressionato al Mondiale di Russia 2018. Dotati di un grande senso tattico, gli elvetici proveranno a fare punti contro una rosa diventata ormai celebre per il proprio agonismo dopo anni di evoluzione in Patria. Nel gruppo B, invece, Irlanda del Nord e Bosnia-Erzegovina cercheranno di cominciare al meglio: i britannici proveranno a far valere il fattore casa, i balcanici un maggiore tasso tecnico di base.

Scendendo di categoria, ugualmente equilibrata sarà la sfida tra Finlandia ed Ungheria. I magiari sono lontani parenti di quella Nazionale che tanto bene fece agli Europei francesi, i finnici non possono fallire l'occasione di salire di categoria per giocarsi un pass ai prossimi Campionati europei di calcio. Potrebbe regalare goal e spettacolo, invece, Estonia-Grecia. Al centro di una parabola discendente che sta coinvolgendo il calcio greco da una decina d'anni, gli ellenici proveranno a fare il colpo gobbo in casa dell'Estonia, pronta a vendere cara la pelle.

Nessun riferimento, invece, per la sfida tra Bielorussia e San Marino. L'ultimo stato medievale al mondo parte logicamente sfavorito, contro i bielorussi si cercherà un miracolo sportivo mai successo dalle parti del piccolo paesino nato nel Centro Italia. Infine, match tra piccole quello che vedrà la Moldavia ospite del Lussemburgo. Chi vince, può davvero sognare.