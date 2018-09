Nations League, Portogallo - Italia: la conferenza stampa di Fernando Santos

Alla vigilia della partita contro l'Italia, valevole per la Nations League, il ct del Portogallo Fernando Santos è intervenuto in conferenza stampa: "È una partita difficile, anche se non è stata presente all'ultimo mondiale. È diverso dalla Croazia, con loro era un'amichevole, qui invece ci inseriamo in una competizione, spero che la squadra sia al suo livello, al meglio, con cinque o sei allenamenti. I giocatori sono fiduciosi, hanno qualità e apertura. Favoriti? Forse noi, per il pubblico".

Il tecnico portoghese si è poi concentrato sugli azzurri e sulla partita contro la Polonia: "L'Italia nel primo tempo è stata messa in difficoltà con la Polonia, gli azzurri hanno questa volontà enorme di dimostrare il proprio valore dopo un Mondiale mancato. Il sostegno del pubblico ci ha sempre aiutato, spero venga numeroso come ha fatto nelle ultime partite. Ho visto una squadra differente tra il primo e secondo tempo. Chiesa? Guardo al collettivo, al modo di giocare, è ovviamente che dopo l'uscita di Balotelli e l'entrata di Chiesa ha cambiato il modo di giocare, faremo attenzione a questo. Chiesa è molto verticale, Insigne è fantastico. Dobbiamo pensare alla globalità della squadra, come gioca e come ha giocato".

Santos ha concluso parlando di Ronaldo, ancora secco in campionato: "Aspettate e vedrete quanti gol farà".