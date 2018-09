UEFA Nations League - Vincono Turchia e Kosovo, pareggia la Serbia

Un'altra serata di Nations League è andata in archivio con tante emozioni nelle quattro Leghe che costituiscono la nuova competizione UEFA. Oltre alla sconfitta dell'Italia, contro il Portogallo, si sono giocate altre sette sfide a cominciare da Svezia-Turchia. Partita dalle mille emozioni coni padroni di casa che, in vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare nella seconda frazione di gioco grazie al gol di Calhanoglu e alla doppietta di Akbaba nei minuti finali. Nel Gruppo 2 della Lega B, dunque, Russia e Turchia in testa con 3 punti mentre la Svezia resta ultima con 0 punti.

Nel Gruppo 1 della Lega C, invece, successo comodo della Scozia che si impone 2-0 sull'Albania grazie all'autorete di Djimsiti e al gol di Naismith. Le due compagini, comunque, sono in testa al girone con 3 punti mentre al terzo posto c'è l'Israele. Nel Gruppo 4 della Lega C successo altrettanto agevole del Montenegro, che batte senza troppi affanni la Lituania: 2-0 il risultato finale con la Nazionale padrona di casa che chiude in conti in 60 secondi segnando con Savic e Jankovic. Quattro punti in classifica per i montenegrini che agganciano la Serbia in testa alla classifica. Kolarov e compagni, infatti, non sono andati oltre il 2-2 casalingo contro la Romania: padroni di casa due volte in vantaggio con la doppietta di Mitrovic ed entrambe le volte ripresi da Stanciu e Tucudean.

Nel Gruppo 1 della Lega D si dividono la posta in palio Andorra e Kazakistan, pareggiando 1-1: vantaggio degli ospiti con Logvinenko e pareggio dei padroni di casa, allo scadere, con Alaez. Nel Gruppo 3 della Lega D successo casalingo del Kosovo che batte con il più classico dei punteggio le Isole Far Oer: 2-0 grazie ai gol di Zeneli e Nuhiu. Nello stesso raggruppamento Malta e Azerbaigian non si fanno male pareggiando 1-1. In classifica Kosovo al primo posto con 4 punti, seconda posizione per le Isole Far Oer con 3 punti, Azerbaigian terzo con 2 punti mentre all'ultimo posto c'è Malta con un solo punto.