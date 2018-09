UEFA Nations League: Belgio corsaro in Islanda, Bosnia nel segno di Dzeko

Prosegue la UEFA Nations League, competizione neonata per le nazionali europee.

LEGA A► Esordio fantastico per il Belgio che passa in Islanda con un secco 3-0. I Diavoli Rossi calano il tris nell'estremo nord europeo. Nella prima frazione di gioco la squadra dello spagnolo Martinez raddoppiano, prima segna Hazard su rigore e subito due minuti dopo insacca Lukaku. Nella ripresa è ancora l'attaccante del Manchester United a battere Halldorsson e a mettere la ciliegina sulla torta.

LEGA B► Vola a punteggio pieno la Bosnia-Erzegovina. Pjanic e compagni faticano più del previsto contro l'Austria in una gara molto chiusa e combattuta che verrà poi sbloccata al 78' con il centro del bomber della Roma Edin Dzeko.

LEGA C► Basta un rete al 12' di Pukki alla Finlandia per ottenere i tre punti a discapito dell'Estonia e volare in cima al Gruppo 2. Nello stesso girone la Grecia perde in Ungheria. I padroni di casa trovano il vantaggio con l'ex Palermo Sallai, ma cinque minuti più tardi vengono raggiunti dal romanista Manolas. Al 43', poco prima dell'intervallo, è Kleinhesler a siglare il match-goal.

LEGA D► Si ferma sullo 0-0 in Moldavia la Bielorussia dopo il pokerissimo di tre giorni fa rifilato al San Marino, il quale ha perso in casa per 3-0 contro il Lussemburgo, ora primo solitario nel raggruppamento.