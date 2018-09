Tottenham, Alli e Lloris fuori in Premier e Champions

Non sarà facile per Mauricio Pochettino coprire due vuoti lasciati da due giocatori importantissimi come Hugo Lloris e Dele Alli: infatti è arrivata la certezza che, di fatto, esclude il neo campione del mondo e il talentuoso centrocampista inglese dalla partita che vedrà gli Spurs giocare contro il Liverpool di Jurgen Klopp e, probabilmente, anche dal match di San Siro contro l'Inter di Luciano Spalletti.

ALLI - Quali sono i problemi che aggirano il numero 20 del Tottenham? La scorsa settimana, infatti, in occasione del debutto ufficiale della nuova competizione fra Nazionali, la Nations League, l'Inghilterra ha giocato contro la Spagna a Wembley. Dele Alli è stato schierato titolare dal C.T. inglese Gareth Southgate ma alla fine della partita persa per 2-1, il centrocampista del Tottenham ha accusato un problema fisico, precisamente un affatticamento muscolare che non gli ha permesso di disputare l'amichevole contro la Svizzera vinto, alla fine, per 1-0. Problema confermato anche dal tecnico degli Spurs, Pochettino, che in conferenza stampa ha confermato l'infortunio del suo centrocampista: "Ha avuto un po' di sfortuna, si è fermato dopo soli 20 minuti di partita. Non si tratta di un infortunio grave ma di sicuro salterà la gara col Liverpool, forse anche quella con l'Inter. Spero possa tornare presto disponibile".