Lipsia avanti con brivido, show tra Wolfsburg e Herta: il sabato pomeriggio di Bundes

Prima vittoria in campionato per il Lipsia, un Mainz ancora vittorioso, un fortuna Dusseldorf sorprendente contro l'Hoffenheim e un pirotecnico 2-2 tra Wolfsburg ed Herta Berlino che si annullano a vicenda: sono queste le sentenze del pomeriggio di Bundesliga, oltre alla vittoria per 3-1 del Bayern sul Leverkusen che continua a faticare e resta ultimo in classifica. A proposito di classifica, la vittoria del Mainz porta gli uomini di Schwarz agganciati al treno degli inseguitori del Bayern in vetta a 9 punti in solitaria dopo il pari tra Wolfsburg ed Herta. Sorprende il Fortuna Dusseldorf a 4 punti come il Lipsia che trova la prima vittoria stagionale contro l'Hannover che resta a 2 punti. Il posticipo del Sabato è Borussia-Schalke.

Lipsia 3-2 Hannover

Poulsen 9', Fullkrug 13', Werner 40' 63', Albornoz 65'

La prima vittoria stagionale per il Lipsia arriva in casa contro l'Hannover ancora a secco di vittoria. A trascinare i Tori Rossi ai tre punti è senza dubbio Werner, autore di una doppietta, ma a sbloccare il match al 9' è il compagno di reparto Poulsen che vede però subito pareggiare i conti Fullkrug con un grandissimo gol al volo. In finale di tempo sale però in cattedra Werner che riporta in vantaggio il Lipsia a 5' dalla fine e, al 63', trova il 3-1 che sembra mettere un'ipoteca sulla partita. Non è così, perché passano soltanto due minuti, ovvero il tempo di riprendere il gioco, e l'Hannover si rifà sotto con la rete di Albornoz che però non basta: nonostante il tanto possesso a portare a casa il risultato è il Lipsia che sale a 4 punti in classifica.

Mainz 2-1 Augsburg

82' Ji Dong Won, 87' Ujah, 90'+3' Maxim

È una vittoria che arriva nel finale quella del Mainz che si mette in scia alle inseguitrici del Bayern. La squadra di Magonza, infatti, rimonta nei minuti finali il gol dell'Augsburg arrivato all'82' con Ji Dong Won: a condurre la rimonta sono i due subentrati Ujah e Maxim, con il primo che sigla il gol del pari, il secondo in stagione dopo aver segnato al debutto anche contro lo Stoccarda, e il secondo che sulla sirena trova il gol che regala i tre punti ai ragazzi di Schwarz. È la prima sconfitta stagionale per l'Augsburg, che si ferma a 4 punti dopo tre partite.

Wolfsburg 2-2 Herta Berlino

61' Dilrosun, 87' Malli, 90' Duda, 90' Mehmedi

Chi vinceva sarebbe potuto volare in testa alla classifica a pari punti con il Bayern, invece tra Wolfsburg ed Herta c'è sì spettacolo ma per un 2-2 che frena la corsa di entrambe. E anche qui succede tutto nel finale: l'Herta passa in vantaggio al 61' con il gol di Dilrosun, ma poi si fa recuperare a 3' dalla fine dal dischetto da Malli, appena entrato, che non sbaglia dagli undici metri. Sembra finita ma da qui in poi la partita entra nel vivo: al 90' l'Herta mette la freccia e torna avanti con il gol di Duda, che segna ancora nel finale come contro lo Schalke, ma tempo di rimettere la palla sul dischetto di centrocampo e il Wolfsburg annulla i festeggiamenti dei tifosi dell'Herta con il gol del definitivo 2-2 siglato da Mehmedi. Un pari che porta entrambe le squadre a 7 punti, seconde insieme a BVB e Mainz, in attesa di Werder e Borussia.

Fortuna Dusseldorf 2-1 Hoffenheim

45'+1' Morales, 86' Nelson, 88' Lukebakio

Non ingrana l'Hoffenheim di Julian Negelsmann che trova la sua seconda sconfitta in campionato, dopo quella contro il Bayern, contro la neo promossa Fortuna Dusseldorf che torna a vincere in Bundesliga dopo addirittura 2034 giorni. I padroni di casa vanno in vantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Alfredo Morales. Rete che potrebbe spezzare le gambe all'Hoffenheim che però riesce a pareggiare all'86' con Nelson, dopo aver colpito una traversa con Grillitsch. Anche il Fortuna Dusseldorf all'83' aveva colpito una traversa con Lukebakio che all'88' trova dal dischetto la rete che regala il ritorno alla vittoria ai suoi in Bundesliga e, soprattutto, il primo successo stagionale contro un avversario ben più forte e e ben più attrezzato.