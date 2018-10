Terminata Tottenham-Liverpool, LIVE Premier League 18/19 (1-2): Vince il Liverpool!

NOT : Match valido per la 5^ Giornata della Premier League 18/19. Si gioca a Wembley.

15.30 - È tutto da Wembley. Un ringraziamento e un saluto da parte di Giorgio Freschi a tutti i lettori di VAVEL Italia, ricordandovi ancora una volta il verdetto: a tre giorni dalla sfida contro l'Inter un Tottenham spento cade 1-2 contro il Liverpool che, invece, vola a punteggio pieno in testa alla classifica.

FT - 5 SU 5 PER IL LIVERPOOL DI KLOPP! I Reds vincono 1-2 contro il Tottenham con un brivido finale: a decidere sono i gol di Wijnaldum e Firmino. Il Tottenham deve ringraziare Vorm che, in più di una occasione, ha salvato i suoi da terzo gol.

90'+4' - A TERRA SON MA PER OLIVER NON C'È NULLA! FIniscono qui le speranze per gli Spurs!

90'+4' - ULTIMO GIRO DI OROLOGIO! CI PROVA IL TOTTENHAM!!

90'+3' - LAMELA!! IL TOTTENHAM È ANCORA VIVO!! Stop di petto e sinistro in diagonale perfetto a riaprire il match!

90' - Scocca ora il novantesimo: sono 5 i minuti di recupero!

90' - Ultimo cambio per il Liverpool: entra Matip per Alexander-Arnold.

86' - Altra azione confusa del Tottenham, con la palla che arriva a Kane che di testa non mette paura ad Alisson.

85' - LAMELA SUL FONDO! Il "Coco" Lamela va in percussione per vie centrali ma non riesce ad inquadrare la porta di Alisson.

83' - Dentro Wanyama e Sturridge, fuori Dier e Keita.

81' - Bel triangolo tra Mané e Keita: il senegalese arriva al limite ma calcia debolmente.

81' - DI NUOVO VORM! Altro errore in mezzo al campo, riparte il Liverpool con Salah che sterza e va a giro ma è attento di nuovo Vorm.

77' - Gioco molto spezzettato: ora a terra Eric Dier dopo uno scontro di gioco in mezzo al campo.

76' - Cerca di guadagnare tempo ora il Liverpool: i Reds gestiscono il possesso, mentre il Tottenham non riesce a trovare la fiammata per tornare in partita.

74' - Non ce la fa Firmino: entra Henderson.

73' - A trazione anteriore il Tottenham: dentro Son, al rientro dai giochi Asiatici, per Winks.

71' - A terra Firmino per una manata di Vertonghen: gioco momentaneamente fermo mentre sono pronti ad entrare da una parte Henderson e dall'altra Son.

67' - KANE CON IL TACCO! Calcia forte Eriksen, Kane ci mette il tacco per deviarla in porta ma la palla termina larga.

63' - ANCORA VORM A SALVARE IL TOTTENHAM! MA CHE OCCASIONE PER I REDS! Il Liverpool riparte con un tre contro due, Mané attende fino all'ultimo per servire Keita a sinistra che trova l'opposizione di Vorm a negargli lo 0-3.

60' - Pochettino si gioca la carta Lamela: fuori Dembelé, ora è a tutti gli effetti un 4-2-3-1.

59' - ALISSON IN ANTICIPO SU KANE! Trippier porta via palla a Firmino e mette in mezzo dove sta arrivando Kane: il bomber degli Spurs viene però anticipato dall'ottima uscita di Alisson.

55' - Liverpool avanti di due gol al decimo della ripresa, ma partita accesissima! Prima la traversa di Robertson, il palo di Lucas e infine il gol di Firmino. Ora il Tottenham ha bisogno almeno di un gol per provare a rientrare in partita.

54' - ROBERTO FIRMINO!! RADDOPPIO DEL LIVERPOOL!! Mané scappa a sinistra e la mette al centro dell'area di rigore dove Vertonghen anticipa Vorm facendo rimbalzare il pallone sul palo: la sfera arriva sui piedi di Firmino che da due passi non può sbagliare! È 0-2 per i Reds!

50' - PALO DI LUCAS! CHE AVVIO DI SECONDO TEMPO! Il brasiliano fa fuori Joe Gomez con il primo controllo, salta in velocità Alexander-Arnold e poi da dentro l'area di rigore calcia sul primo palo trovando però il palo esterno! Prima vera chance per il Tottenham.

49' - VORM DECISIVO! Sbaglia Dembelé, riparte Salah che si accentra e serve Mané: il dieci del Liverpool si gira bene e calcia in porta ma Vorm risponde ancora al tentativo dei Reds.

48' - TRAVERSA DI ROBERTSON! Lo scozzese crossa direttamente sul legno superiore, con il pallone che poi torna dalle parti di Salah che trova il calcio d'angolo.

46' - SI VA! INIZIA IL SECONDO TEMPO A WEMBLEY!

14.27 - Squadre pronte a tornare in campo: tra poco il secondo tempo tra Tottenham e Liverpool.

HT - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO A WEMBLEY! LIVERPOOL AVANTI 0-1 CON IL GOL DI WIJNALDUM. I REDS SONO PARTITI FORTI E, COME SPESSO ACCADUTO IN QUESTO AVVIO DI STAGIONE, SONO STATI IN GRADO DI ATTENDERE PER POI COLPIRE. POCO TOTTENHAM CHE NON HA QUASI MAI IMPEGNATO IN MANIERA IMPORTANTE ALISSON.

43' - ANCORA WIJNALDUM! Il Liverpool riparte due contro due, con l'olandese che fa tutto da solo al posto di servire Firmino ma incrocia troppo.

42' - Proteste dei giocatori del Tottenham per un presunto fallo di van Dijk sull'uscita di Vorm in occasione del gol: l'olandese resta immobile, per questo motivo Oliver non segnala l'infrazione.

39' - LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!! WIJNALDUM DI TESTA!!! Corner di Alexander-Arnold respinto così e così da Vorm, palla che arriva sulla testa di Wijnaldum che disegna una traiettoria che l'estremo portiere degli Spurs respinge ma quando la sfera ha già superato la linea! La Goal Line Technology assegna il gol al Liverpool!

37' - Vertonghen ci prova addirittura da centrocampo! Palla ampiamente a lato.

35' - SPRECA TUTTO MANE! Il senegalese punta la difesa del Tottenham ma nel momento del tiro si allunga troppo il pallone e calcia debolmente: conclusione facile per Vorm.

29' - ERKSEN SU PUNIZIONE, ALISSON RISPONDE PRESENTE: il numero 23 del Tottenham cerca di sorprendere il portiere brasiliano calciando sul suo palo, ma Alisson non si muove e blocca.

27' - Bell'azione del Tottenham in velocità: lancio di Alderweireld per Trippier che di prima mette in movimento Eriksen: il danese arriva sul fondo e cerca il cross basso ma viene murato.

24' - DECISIVO ALDERWEIRELD! Il centrale belga chiude bene su Firmino lanciato a rete: il brasiliano da buona posizione preferisce rientrare sul destro ma viene stoppato dal difensore degli Spurs.

22' - VORM IN DUE TEMPI SU SALAH! Retropassaggio sbagliato di Dier che lancia Salah a tu per tu con Vorm che con la mano aperta chiude lo specchio della porta all'egiziano e poi blocca il pallone vagante. TOrna però a farsi vedere il Liverpool.

15' - Primo quarto d'ora di gara lasciato alle spalle: gli Spurs, dopo un avvio complicatissimo, hanno ora in mano il possesso del pallone, ma il Liverpool è sempre pronto a recuperare palla e a colpire in contropiede.

9' - Prova a farsi vedere in avanti anche il Tottenham: cross su punizione di Trippier per Dier che va di testa alto, ma c'era fuorigioco dell'inglese.

6' - ARNOLD SU PUNIZIONE, BLOCCA VORM! Punizione del 66 centrale e facile per il portiere degli Spurs.

4' - Super avvio del Liverpool ai danni di un Tottenham in completa balia dei Reds: la squadra di Klopp va subito a velocità supersonica, mentre quella di Pochettino fatica a tenere il ritmo.

2' - ANCORA FIRMINO! Il Liverpool è partito fortissimo! Altro pallone in verticale che questa volta viene controllato da Firmino: controllo e destro murato in corner da posizione defilata.

1' - LIVERPOOL IN VANTAGGIO MA È FUORIGIOCO! TUTTO FERMO! Palla larga per Milner che serve centralmente Firmino: il brasiliano non ci arriva e il pallone diventa buono per Mané che però è oltre l'ultimo difensore. Buona chiamata dell'assistente di Oliver.

1' - PARTITI! È INIZIATA TOTTENHAM-LIVERPOOL!

13.27 - Squadre in campo a Wembley!

13.25 - 5 minuti al fischio di inizio di Tottenham-Liverpool che apre la 5^ giornata di Premier: nel pomeriggio in campo anche le altre due capoliste, il Chelsea di Sarri contro il Cardiff e il Watford contro lo United di Mourinho

13.20 - Klopp non cambia rispetto alle prime uscite stagionali, confermando 10/11 della squadra vista contro il Leicester due settimane va: l'unico cambio riguarda il centrocampo e la presenza dall'inizio di Keita al posto di Henderson che va in panchina insieme a Fabinho, mai titolare fino ad ora

13.15 - Pochettino non cambia troppo rispetto alla vigilia: l'unica novità è la presenza dal 1' di Winks in mezzo al campo al posto di Son che parte dalla panchina. È quindi un centrocampo a rombo, con Eriksen vertice alto alle spalle delle due punte, Lucas e Kane.

13.10 - LA FORMAZIONE DEL LIVERPOOL: (4-3-3) ALISSON; ALEXANDER-ARNOLD, GOMEZ, VAN DIJK, ROBERTSON; MILNER, WIJNALDUM, KEITA; SALAH, FIRMINO, MANE. ALL: KLOPP

13.05 - LA FORMAZIONE DEL TOTTENHAM: (4-1-2-1-2) VORM; TRIPPIER, ALDERWEIRELD, VERTONGHEN, ROSE; DIER; WINKS, DEMBELE; ERIKSEN; LUCAS, KANE. ALL: POCHETTINO

12.55 - Ultime verifiche e vi proporremo le formazioni ufficiali del match!

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Tottenham-Liverpool, match valido per la 5^ Giornata della Premier League 2018/19. A fischiare il calcio d'inizio sarà il direttore di gara Michael Oliver.

Diretta Tottenham - Liverpool

QUI TOTTENHAM

Gli Spurs ritardano il loro debutto nel nuovo stadio e aprono il loro campionato casalingo nell'impianto di Wembley, a pochi giorni dal debutto europeo contro l'Inter in Champions League. Da dimenticare l'ultima uscita di campionato, finita con una sconfitta per 2-1 contro il Watford, ma non sarà facile senza uomini importanti come Alli e Lloris: negli undici titolari spazio quindi a Vorm e a Lucas, con Kane unica punta a sfidare la retroguardia del Liverpool e, seppur a distanza, Momo Salah con il quale l'anno scorso ha lottato per il titolo di capocannoniere.

QUI LIVERPOOL

Le quattro vittorie su quattro e i dodici punti in classifica che valgono il primato insieme al Watford e al Chelsea presentano il Liverpool al top della forma al primo vero big match della stagione. La squadra di Klopp ha dimostrato una grande tenuta difensiva nelle prime uscite, ma oggi si presta all'esame arduo contro l'attacco del Tottenham capitanato da Kane. Qualche problema è sorto a metà campo, dove negli undici titolare dovrebbe giocare Keita, con Henderson in panchina: il resto della formazione è lo stesso delle prime uscite.

CURIOSITA'

L'anno scorso la trasferta a Wembley fu molto dura per il Liverpool di Klopp che venne travolto dalla furia del Tottenham per 4-1 ma, da lì in poi, i Reds si sono rialzati e hanno inanellato una serie di risultati positivi durata fino al mese di Gennaio. Per vedere una vittoria dei Reds in casa della squadra di Londra bisogna ritornare addirittura alla stagione 14/15: successo per 0-3 della squadra di Brendan Rodgers con le reti di Sterling, Gerrard e Alberto Moreno. Nel complesso totale però il Liverpool resta avanti nelle vittorie: 46 successi in 92 gare, rispetto ai 25 degli Spurs.