BundesLiga - Vura nel recupero, 1-1 tra Brema e Norimberga

Il Werder Brema per confermarsi, il Norimberga per la salvezza. I biancoverdi vogliono essere la sorpresa del campionato, e per farlo servirebbe un'altra vittoria, dopo aver espugnato Francoforte. I neopromossi, dopo aver conquistato un punto d'oro contro il Mainz, cambia poco: Pereira prende il posto di Palacios. Kohfeldt, invece,rimane convinto del suo Werder e conferma la stessa formazione rispetto alla vittoria contro l'Eintracht.

Parte bene il Werder: Osako riceve palla, tira ma la difesa avversaria blocca il pallone. Ancora il Werder a fare la partita: Kruse si inserisce in area per ricevere palla, la difesa del Norimberga continua a difendere bene. Anche Harnik prova la stessa identica azione con lo stesso risultato. Cambia il risultato: Eggestein è da solo, deve solo tirare e trova il gol del vantaggio per il Werder Brema. 1-0 che compensa la bella partita giocata fino a questo momento dai biancoverdi. Primo tempo con poche emozioni, la difesa degli ospiti resta compatta e riesce a impedire ai padroni di casa il raddoppio.

Ricomincia il secondo tempo, con il Werder in vantaggio per 1-0. Enrico Valentini terzino italiano emigrato in Germania, entra in area per cercare il pareggio, Pavlenka respinge. Ecco il pareggio: rimbalza la palla sui piedi di Petrak e trova il gol dell'1-1. L'arbitro ha dei dubbi, controlla il var e annulla i gol ai bavaresi. Si torna al vantaggio del Brema. Lowen tutto solo, deve solo segnare il gol del pareggio, la sua conclusione però termina a lato della porta. Il pareggio nel recupero: Vura a campo aperto tira e consegna un punto al Norimberga.

Finisce cosi 1-1.