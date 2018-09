Ligue 1 del sabato: pari per Lione e Monaco, successi esterni per Lille ed Angers

Mentre il Paris Saint-Germain passeggia senza problemi sulle ossa del Saint Etienne, Monaco e Lione non riescono ad ingranare. Nel quinto turno di Ligue 1, i biancorossi pareggiano contro il Tolosa, che si conferma seconda forza di questo campionato. Dopo l'iniziale marcatura del giovane Tielemans, i ragazzi di Jardim vengono raggiunti da Leya, subentrato a Sanogo nell'ora di gioco. Dopo la vittoria all'esordio, il Monaco non è riuscito più a vincere, navigando nelle zone di bassa classifica nonostante una rosa di spessore.

Non se la vede benissimo nemmeno l'Olympique Lyonnais, che in casa del Caen non va oltre il 2-2. Avanti grazie ad un goal del solito Fekir, gli ospiti subiscono il ritorno dei padroni di casa, in rete prima con un rigore di Beauvue e poi con Oniangue. Nel finale di frazione, i leoni si salvano grazie alla marcatura vincente di Mendy. Pari con goal anche tra Montpellier e Strasburgo: a Le Tallec, risponde Mothiba nei minuti finali.

Chi sta vivendo un vero sogno è invece il LOSC Lille, che dopo gli incubi-retrocessione della scorsa stagione sembra deciso a tornare in auge. In casa dell'Amiens, i ragazzi di Galtier passano doppiamente in vantaggio grazie ad una doppietta di Pepe, che si porta il pallone a casa segnando anche il goal del 3-1. Per i padroni di casa, inutili le reti di Kurzawa e Ghoddos. L'ex mister del Saint Etienne si sta togliendo belle soddisfazioni. Secondo crollo consecutivo, infine, per il Dijon, sconfitto in casa dall'Angers. Succede tutto nel primo tempo: a Said, rispondono infatti Bahoken, Tait e Santamaria.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17:00 Finale Caen 2 - 2 Lione

20:00 Finale Amiens 2 - 3 Lilla

20:00 Finale Dijon 1 - 3 Angers

20:00 Finale Montpellier 1 - 1 Strasburgo

20:00 Finale Tolosa 1 - 1 Monaco