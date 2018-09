Eredivisie: PSV ed Ajax staccano le inseguitrici, male Zwolle e Groningen

PSV Eindhoven forza quindici. Dopo cinque giornate di campionato, i bazoer sono l'unica rosa a punteggio pieno, corazzata a tratti imbattibile e pronta a vincere il secondo scudetto consecutivo. Anche contro l'ADO Den Haag, il PSV dilaga, segnando addirittura sette goal: Lozano e Pereiro segnano quattro reti in due, sorridono anche de Jong, Gutierrez e Bergwijn. Quarto successo consecutivo anche per l'Ajax, che supera 3-0 il Groningen: apre i giochi Huntelaar con una doppietta, li chiude Dusan Tadic. Frena invece il Feyenoord, che non va oltre l'1-1 in casa dell'AZ Alkmaar: Gudmundsson e Berghuis i marcatori.

Continua a sorprendere l'Heracles Almelo, che in casa dell'Heerenveen conquista tre punti pesanti. Avanti grazie a Dalmau, i bianconeri si fanno pareggiare da Lammers, che fa 2-2 anche dopo la rete di Duarte. Una doppietta di Peterson abbatte i padroni di casa, inutilmente in goal con Thorsby. Discorso analogo per il Vitesse, bravo a vincere in casa di un PEC Zwolle in piena crisi. Bastano due gol di Tim Matavz ad abbattere il PEC. Pari emozionante tra Willem II ed Excelsior. Bruins e Mahmudov illudono gli ospiti, spenti poi dai goal di Sol e Kristinsson.

Arcigno e particolarmente pimpante, poi, l'Emmen, neo-promossa terribile capace di vincere in casa dell'Utrecht. Dopo l'1-0 di van der Streek, l'Utreg soffre l'inferiorità numerica, venendo poi rimontato da Slagveer e Bijl. Successo esterno per il Sittard, che ha la meglio su NAC Breda troppo friabile dietro. Dopo un primo tempo scosso dai goal di te Vrede e El Messaoudi, nella ripresa sono addirittura tre i goal: prima El Massaoudi, Kastaneer e Ninaj poi fissano sul 2-3 il tabellino finale. Crolla in casa, infine, anche il Groningen. Susic e Post lanciano il Venlo, nel finale inutile il goal di Burgzorg.

DI SEGUITO I RISULTATI FINALI DI GIORNATA:

16.09. 16:45 Zwolle Vitesse 0 : 2

16.09. 14:30 Breda Sittard 2 : 3

16.09. 14:30 Heerenveen Heracles 3 : 5

16.09. 14:30 Utrecht FC Emmen 1 : 2

16.09. 12:15 Alkmaar Feyenoord 1 : 1

15.09. 20:45 Ajax Groningen 3 : 0

15.09. 20:45 Willem II Excelsior 2 : 2

15.09. 18:30 Den Haag PSV 0 : 7

15.09. 18:30 Graafschap Venlo 1 : 2