Liga - Riassunto della quarta giornata

Detto della vittoria del Barcellona e dei pareggi delle due di Madrid, la Liga ci ha offerto altri risultati interessanti da parte delle attese Siviglia e Valencia, ma non solo loro. Andiamo a vedere la giornata per dettagli della singola partita:

HUESCA-RAYO VALLECANO 0-1: Nell'anticipo di venerdì, vola il Rayo che ottiene tre punti fondamentali nella lotta salvezza in uno scontro diretto. La decide un gol di Imbula al 29', con gli ospiti che reggono per il resto della partita.

VALENCIA-BETIS 0-0: Il Sabato della Liga si è chiuso con gli avversari della Juventus in Champions, che, allo stadio Mestalla, non vanno oltre il pareggio a reti inviolate contro il Betis. Due squadre da cui ci aspettavamo di più, una classifica migliore per la squadra ospite con i cinque punti e il nono posto, mentre per i Taronges le difficoltà sono evidenti (solo tre punti e quartultimi nella classifica).

LEGANES-VILLAREAL 0-1: Notizia positiva da un redivivo Villareal. Il Submarino Amarillo riprende a vincere su un campo ostico come quello della squadra di casa e trova la prima vittoria. Basta un gol a firma Bacca, con l'ex Milan e Siviglia che insacca al 65'.

ESPANYOL-LEVANTE 1-0: Giornata davvero positiva per Barcellona città. Al Cornellà-El Prat, l'Espanyol ottiene una vittoria fondamentale in chiave Europa contro un Levante avversario non facile. Decide un gol di Garcia al 52', che consegna alla squadra catalana il quarto posto in classifica.

VALLADOLID-ALAVES 0-1: Continuano le vittorie di misura nella domenica di Liga. Alaves che vola al sesto posto in classifica, mettendo in chiaro che potrebbe essere la rivelazione di questa stagione. Decide un gol di Ibai nel recupero del secondo tempo, con un Valladolid confermata squadra rocciosa e per nulla facile da affrontare in casa sua.

SIVIGLIA-GETAFE 0-2: Al Sanchez-Pizjuan, ennesima figura da cioccolatai per gli andalusi. Il Getafe sbanca lo stadio del Siviglia e si lancia al quinto posto della classifica. I padroni di casa continuano a navigare in una zona intermedia e stagnante della stessa, con solo dubbi e nessuna certezza. I gol degli ospiti portano la firma di Angel al terzo minuto e dello stesso giocatore al 38'.

Stasera si chiude con un Monday night interessante tra Girona e Celta Vigo, con le due squadre che sognano un posto in Europa League e che potrebbero dare parecchio fastidio.