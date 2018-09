Ligue 1 della domenica: dilaga il Marsiglia, pari per Nantes e Bordeaux

MARSIGLIA-GUINGAMP 4-0 (Thauvin, Payet, Thauvin, Mitroglou)

Un Olympique du Marseille formato Champions League passeggia sulle ossa del povero Guingamp. Confermandosi come la seconda forza del campionato, la rosa di Rudi Garcia non ha problemi contro i rispettivi avversari, unica rosa ancora a secco di punti in Ligue 1. Dopo il primo goal di Thauvin, i padroni di casa bissano grazie a Payet, autore di una parabola volante che, dai venticinque metri, non lascia scampo al portiere ospite Johnson. Ancora Thauvin e poi Mitroglou calano il definitivo e doloroso poker.

NANTES-REIMS 0-0

Sembra lontano dai fasti della scorsa stagione, invece, il Nantes. L'ex collettivo di Claudio Ranieri, in ripresa dopo un inizio sottotono, non riesce però a vincere contro il Reims, collettivo inferiore dal punto di vista tecnico ma arcigno e saldo al decimo posto. I problemi offensivi dei canarini sono sotto gli occhi di tutti, il Nantes dovrà dunque cercare di superarli per evitare di vivere una stagione piena di patemi d'animo.

BORDEAUX - NIMES 3-3 (Briand, Guillaume, Bobichon, Briand, Kalu, Bozok)

Non vive momenti serenissimi nemmeno il Girondins de Bordeaux, attualmente penultimo in classifica. Contro il Nimes, i girondini non riescono a conquistare quei tre punti che avrebbe dato loro morale e serenità. Avanti grazie al solito Briand, il Bordeaux si fa rimontare dal Nimes, in goal prima con Guillaume e poi Bobichon. Nella ripresa, ancora Briand e Kalu illudono i girondini, raggiunti nel finale da Bozok. Il tecnico Bedouet dovrà correre ai ripari.