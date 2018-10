Terminata Liverpool - PSG, LIVE Champions League 2018/19 (3-2): Firmino nel recupero, estasi Reds

NOT : Prima giornata della Champions League 2018-2019: in campo ad Anfield c'è Liverpool-Paris Saint-Germain. Si comincia alle ore 21:00.

22.59 - Direi che è tutto. Ed allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Liverpool batte Paris Saint-Germain per 3-2 nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019!

22.57 - Di stelle in campo ce n'erano tante: da Salah a Neymar, da Mbappé a Mané. Ma ci eravamo quasi colpevolmente dimenticati di Roberto Firmino, che un brutto scherzo del destino aveva fatto mancare dall'inizio in questa spettacolare gara fra Liverpool e Paris Saint-Germain: è stato proprio il brasiliano a decidere il risultato finale nel recupero e consegnare ai Reds un successo pesantissimo, anche in virtù dell'altro risultato del gruppo C. Gli inglesi oggi si sono mostrati comunque più rodati dei loro odierni avversari, ancora un cantiere aperto e troppo fragili in difesa. In ogni caso, onore ad entrambe le fazioni: ci siamo divertiti!

22.53 - Finisce qui! Liverpool batte Paris Saint-Germain per 3-2!

90' + 3' - Ha rischiato di non dover nemmeno essere convocato, la decide dalla panchina. Che storia, che giocatore Firmino: prima che si torni a giocare (il recupero verrà realisticamente allungato), dentro Fabinho per Mané.

90' + 2' - GOOOOOOOOOOL! ROBERTO FIRMINO! UN GENIO, 3-2! Un colpo da maestro del brasiliano, che dopo il cross respinto ha spazio sulla destra dell'area: serie di finte e palla sul destro, tiro ad incrociare rasoterra imparabile per Areola!

90' + 1' - Tre minuti di recupero. Thiago Silva accompagna Shaqiri fuori dall'area, lo svizzero raccatta un corner.

90' - Fallo di Milner nel pressing, vediamo quanto sarà lungo il recupero. Firmino taglia in area sul cross di Mané, palla lisciata di un soffio di testa dal brasiliano.

89' - Robertson ha messo l'ennesimo pallone dentro della sua partita, trovando la testa di Thiago Silva. Gran prova del sudamericano. Poco dopo Alexander Arnold arriva al tiro dal limite, palla respinta in rimessa con le mani.

88' - Strepitoso lancio lungo di Neymar dalla destra, Draxler può andare da solo alla lunetta e dopo una finta calcia, trovando il corpo dell'appena rientrato Van Dijk! Squadre lunghe, finale ancora tutto da vivere!

87' - Sul punto di battuta Alexander-Arnold e Shaqiri, vediamo chi batte. La posizione sarebbe favorevole al primo. E VA IL PRIMO, FUORI DI POCHISSIMO! Ha toccato forse anche la parte esterna della traversa l'inglese, dopo una deviazione: sarà corner!

86' - Mané suona la carica e viene steso al limite dopo un'altra buona corsa. Dalla sinistra del limite dell'area, vedremo chi proverà la conclusione...

85' - Non si chiude una triangolazione sulla destra per i transalpini, rimessa laterale che verrà battuta però solo dopo il secondo cambio di Klopp. Fuori Salah, anonimo, dentro Shaqiri.

84' - Ora è attesa la reazione del Pool: ci aspetta un finale intensissimo.

83' - GOOOOOOOOOOOL! MBAPPE'! 2-2! GELO AD ANFIELD! Salah perde una brutta palla in uscita, verticale per Neymar che accelera sulla trequarti e trova l'appoggio, al centro dell'area, per Mbappé: il francese insacca con un destro potente ed angolato in caduta, è pari!

82' - MANE'! CHE OCCASIONE! Fa tutto da solo l'ex Southampton dalla destra, che dribbla un avversario e giunge sul fondo, poi dribbla Kimpembe e si apre uno strettissimo angolo di tiro da posizione comunque ravvicinata, la conclusione di sinistro termina larga oltre il secondo palo!

81' - Neymar arriva al limite, ma viene nuovamente fermato da un raddoppio. Evanescente la sua prova.

80' - Finalmente un po' di spazio per Neymar centralmente, si sovrappone Meunier che crossa nel mezzo ma trova solo il gigante Gomez e poi un possibile contropiede, che sfuma sull'off-side di Mané. Doppio cambio per Tuchel, che prova a riaprirla: dentro Choupo-Moting e Draxler, fuori Cavani e Di Maria. Mosse ovviamente offensive.

79' - Fischi di Anfield per Areola, dopo l'occasione del gol annullato a Salah.

78' - Neymar braccato da Alexander-Arnold, ricomincia sempre palla a terra il fraseggio dei Bleus.

77' - Scatto di Wijnaldum sulla destra palla al piede, Rabiot lo insegue ed alla fine lo chiude in corner.

76' - Mbappé brucia inizialmente Robertson sullo scatto, ma non riesce a passare con i dribbling.

75' - Kimpembe ferma un'altra azione avversaria, Firmino non è ancora entrato come vorrebbe in gara.

74' - Tocco di mano di Alexander-Arnold dopo un errore tecnico, punizione a centrocampo.

72' - ...in campo Roberto Firmino per il secondo giro alla bandierina della serie. Fuori Sturridge. Mischia nell'area del Paris, alla fine Salah riesce a colpire sporco ma la palla finisce alta (non di molto).

71' - Nulla di fatto dal calcio d'angolo, ora c'è il primo cambio del match...

70' - Mané non passa su Meunier ma raccoglie un corner.

69' - Brutto errore di Rabiot in cabina di regia, Sturridge gestisce l'occasione malino e scarica per Henderson, chiuso in un imbuto di gambe... alla fine la chance è sprecata.

68' - Schema alla ricerca del cross di Alexander-Arnold dalla destra, palla forte e tesa al centro ma prontamente intercettata. Fallo laterale.

67' - Eccessivamente esuberante Kimpembe nel pressing su Salah, steso dai 22-25 metri di distanza dal bersaglio: vediamo se adesso il calcio di punizione verrà calciato direttamente in porta...

66' - Posizione irregolare di Mbappé, pescato sul fondo in area da un'imbucata dalla fascia di Meunier.

65' - Sturridge ha spazio sulla sinistra del limite dell'area per tentare un destro a giro, palla altissima. Wijnaldum non la prende benissimo.

64' - Sul lancio lungo di Alisson, Sturridge è uscito dal campo per qualche secondo: c'era bisogno di cambiare il nastro sulle caviglie. Bellissimo disimpegno dei francesi con palla in profondità per Meunier, che però viene fermato da un'ottima preventiva di Robertson.

63' - Bernat dà il via ad un'azione sulla sinistra, riceve Di Maria fra le linee, poi però viene fermato. Successivamente Marquinhos ferma il contropiede di Salah con un fallo.

62' - L'inglese schiaccia un cross dalla destra a centro-area ma colpisce male, con la spalla, Areola può bloccare: la posizione era favorevolissima!

61' - Errore tecnico di Areola in rinvio, boato di Anfield. Il francese ha preso una botta dove fa più male e la sua condizione sembra essere non proprio felicissima... STURRIDGE! Per poco!

60' - Cavani stende Van Dijk nella corsa a campo aperto, c'è fallo in attacco. Lancio lungo, lunghissimo, per Mané. Rimessa dal fondo.

59' - Gol quindi annullato, si rimane sul 2-1. Si torna a giocare, dopo le cure mediche per Areola che era rimasto a terra intontito.

58' - GOOOOOOOOOOOL! SALAH! 3-1! A terra Areola, tante proteste! Anzi, il gol è stato annullato! Gol annullato per fallo di Sturridge, che su una conclusione deviata di Wijnaldum aveva travolto Areola, prima che Salah ribadisse in rete!

56' - Bernat continua a fare fatica, qui alla fine dopo una serie di batti e ribatti riesce a spazzare.

55' - Sequenza incredibile di stop e passaggi per i giocatori in casa, tutto ripetuto con meccaninca precisione. Alla fine Sturridge trova un calcio di punizione sulla trequarti.

54' - Mbappé va via in sur-place, ma il suo cross per l'ennesima volta trova la testa di Van Dijk.

53' - Imbuca bene Thiago Silva e Di Maria attacca lo spazio, ma Henderson è un muro in mezzo al campo e recupera la sfera.

52' - Anche Mbappé non trova lo spazio giusto sulla destra su questo pallone lungo. Ed anche per lui vale lo stesso discorso dell'egiziano: deludente.

51' - Salah non ha spazio fra le linee. Gara anonima la sua finora, piuttosto scolastica.

50' - Possesso palla ancora degli Scousers, continuamente alla ricerca di un varco non concesso dagli avversari.

48' - Sturridge imbuca per Salah col destro, palla leggermente troppo lunga ma idea assolutamente da approvare. Blocca Areola in uscita.

47' - Thiago Silva stronca sul nascere una ripartenza avversaria. Brasiliano da pollice in su.

46' - Dopo un inizio palla a terra, Kimpembe va lungo e sulla seconda palla Rabiot ha l'occasione di creare una palla gol per i suoi.

22.05 - Eccoci! Parte il secondo tempo, senza cambi. Muove la sfera il Paris Saint-Germain.

22.04 - Squadre nuovamente in campo: ci risiamo.

21.54 - È avanti con merito, il Liverpool, al termine della frazione iniziale della sfida che lo vede contrapposto al Paris Saint-Germain nella gara della prima giornata della fase a gironi della Champions League. I Reds si sono resi protagonisti di un buon avvio di gara, non concretizzato a dire il vero: proprio quando sembrava che la fazione in trasferta stesse tirando fuori la testa dal guscio, è arrivato l'uno-due con le firme di Sturridge e Milner (quest'ultimo aiutato da un ingenuo Bernat). Nel finale però i transalpini hanno trovato il gol con Meunier, prezioso, per ritornare in partita ed ora rendere il secondo tempo ancora più interessante. Ci vediamo fra poco!

21.49 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-1.

45' + 1' - Il solo minuto di recupero concesso si apre con l'ammonizione a Meunier (sacrosanta). E ora si chiude, con un lancio fuori misura di Van Dijk per Mané.

45' - Marquinhos apre bene il gioco, poi sull'appoggio Neymar trova Meunier, il cui cross viene però facilmente respinto.

44' - Alexander-Arnold crossa, la palla sfila ed alla fine Areola anticipa Mané, raccattando pure un calcio di punizione.

43' - Gomez cerca una sventagliata la cui misura gli viene fuori sballata, rimessa regalata alla controparte. Ora la stanchezza inizia a farsi sentire anche per Bernat, che sbaglia un altro pallone... d'altronde a settembre la condizione non può essere delle migliori.

42' - Siamo tornati con gli inglesi all'assalto, ma ora affrontati da un avversario praticamente in pieno slancio.

41' - Sulla palla tenuta viva da Cavani, appoggio per Di Maria che crossa: ancora Cavani buca la rovesciata, rimpallo su Robertson e Meunier, quasi da centravanti, col mancino trova la coordinazione giusta e la insacca nell'angolo alla sinistra di Alisson!

40' - Cross lungo di Meunier, Cavani lotta il pallone e lo recupera fuori dall'area. GOOOOOOOOOOOL! MEUNIER, DAL NULLA! 2-1!

39' - Rabiot sbaglia un pallone non complicatissimo, in orizzontale, sintomo di come i suoi abbiano bisogno dell'intervallo per riorganizzare le idee.

38' - Neymar va via ad un avversario e ne trova altri due a chiuderlo. Partita difficilissima ora per i campioni della Ligue 1...

37' - Telecamere ingenerose per Bernat, autore di un errore però pesantissimo.

36' - La difesa del PSG recupera palla con Rabiot al limite, subentra Wijnaldum che viene ingenuamente steso da Bernat spalle alla porta: sarà calcio di rigore! Va Milner a battere. GOOOOOOOOOL! 2-0! Palla nell'angolo alla sinistra di un impotente Areola, raddoppio!

35' - Colossale occasione per il classe 1998, che viene liberato da uno schema poco avanti alla lunetta e la gira col destro: palla alta di pochissimo! CALCIO DI RIGORE PER IL LIVERPOOL!

34' - Neymar trova il muro di avversari con una traiettoria idealmente verso il primo palo. Corner. MBAPPE' SE LO DIVORA!

33' - Neymar cerca di scucchiaiare il pallone, Milner commette fallo di mano ed ora occasione da calcio di punizione dai venti metri proprio per il brasiliano.

32' - Henderson recupera un'altra seconda palla ed Anfield diventa una bolgia. Grande occasione per Sturridge! L'inglese ha una mezza possibilità su una palla vagante nell'area avversaria, ma la sua conclusione viene murata...

31' - Robertson raccoglie una palla troppo lunga dalla sinistra e disegna un cross quasi dal vertice dell'area che pesca Sturridge: da due passi, l'inglese batte Areola di testa e sblocca il match!

30' - Salah prova a dribblare Marquinhos in un duello fra ex Roma, non ci casca il brasiliano. Palla in out. GOOOOOOOOOOL! STURRIDGE! 1-0!

29' - Neymar è partito in posizione di fuorigioco su un lancio lungo dalla sua retroguardia. Fischia l'arbitro, punizione.

28' - Intensità altissima e tanti errori vicino all'area dei Reds, che alla fine risolvono la mischia con la spazzata di Alexander-Arnold.

27' - Van Dijk esagera con l'irruenza su Mbappé in corsia e rimedia il primo cartellino giallo del match.

26' - Mané salta secco Neymar nell'uno-contro-uno, poi ha la sfera sul mancino in area e calcia, male, malissimo. Rinvio dal fondo.

25' - Insidioso il pallone messo dentro da Milner, Silva è ancora una volta puntuale a rinviare in calcio d'angolo.

24' - Di Maria calcia in porta dalla distanza, palla rasoterra facile per Alisson.

23' - Van Dijk chiude un cross di Meunier dalla destra, Cavani è sempre appostato in attesa di un suo errore.

22' - Palla lunga facile per Areola.

21' - Mané riceve in uno spazio strettissimo, la palla viene deviata in fallo laterale. Concedono pochissimo spazio gli ospiti, che hanno attraversato il momento peggiore e danno la sensazione di non essere più in sofferenza.

20' - Thiago Silva puntualissimo nell'anticipo su Mané in profondità. Finora il brasiliano è stato davvero impeccabile.

18' - Bell'anticipo di Thiago Silva, Mbappé ha tanto campo ed è accompagnato da Cavani e Neymar, ma la rifinitura del francese è sbagliata e la palla viene buttata.

17' - Si scaldano per la prima volta i guantoni di Alisson: Neymar va via con un bel numero in area, poi trova le mani del suo connazionale col mancino. Sulla respinta imprecisa, Cavani tocca il pallone ma consegna di fatto il pallone al portiere ex Roma.

16' - Palleggio per i Bleus, che quando entrano in controllo del pallone abbassano decisamente i ritmi, come più congeniale alle loro caratteristiche.

15' - Si può battere, dopo qualche richiamo di Cakir. Gomez è l'unico a deviare il pallone in torsione, palla indirizzata verso il secondo palo ma con una traiettoria troppo alta.

14' - Thiago Silva chiude Mané per il settimo (!) corner in meno di un quarto d'ora. Occhio al senegalese, dolorante alla caviglia. Sembra in grado di proseguire comunque Mané.

13' - Neymar cerca Mbappé con un taglio a 60 metri potenzialmente clamoroso, ma che nella realtà è raggiungibile solo per Alisson.

11' - Thiago Silva e Kimpembe scambiano il pallone fra loro senza pretese, prima di trovare l'abbassamento di Di Maria.

10' - Si prende fiato, Salah si è dovuto cambiare la maglia. Il traversone va verso la porta, Areola respinge ed indovinate un po'? Già, ancora Salah dalla bandierina.

9' - Un pallone verso l'area intercettato da Kimpembe concede un altro calcio d'angolo ai padroni di casa, finora dominanti.

8' - Secondo tuffo in pochi minuti per il portiere francese, stavolta costretto a respingere la rasoiata dalla distanza di Milner in corner! Francesi già in difficoltà...

7' - Mané cerca un altro traversone, sul secondo palo Salah non riesce a deviare il pallone. ANCORA AREOLA!

6' - Cross respinto, primi affondi però per i britannici.

5' - Sugli sviluppi arriva un altro calcio d'angolo. VAN DIJK! C'E' AREOLA! Destro di controbalzo per l'olandese dopo che una palla sporca ha attraversato l'intero specchio della porta, palla angolata ma debole, Areola respinge per un altro giro alla bandierina!

4' - Mané s'inserisce in area su un cross da destra, palla deviata in corner.

3' - Neymar prende palla dalla sinistra e va in slalom orizzontale verso destra, poi verticalizza: puntuale la chiusura di Van Dijk prima di Mbappé.

2' - Prima gestione di palla del PSG, accolta dai fischi dei tifosi locali.

1' - Gomez va subito sul lungo, la palla viene respinta e gestita ancora dai padroni di casa.

21.02 - Si parte! Primo pallone mosso dal Liverpool.

20.58 - Squadre in campo!

20.50 - Ora manca davvero poco: fra qualche minuto l'ingresso in campo delle squadre per Liverpool-PSG. Non mancate!

20.40 - Il riscaldamento è già iniziato ad Anfield. Anzi, fra poco i giocatori verranno richiamati a rientrare nel tunnel...

20.30 - Un paio di sorprese per gli inglesi, che scelgono Gomez in difesa, il tandem Henderson-Wijnaldum nel mezzo e soprattutto Sturridge - e non Shaqiri - per sostituire Firmino (che c'è però in panchina). Dall'altro lato meglio l'esperienza di Bernat alla freschezza di Nsoki, in un 4-3-3/4-2-3-1 tutto da interpretare. Sicuramente Marquinhos giocherà in mediana.

20.20 - La risposta del Paris Saint-Germain (4-2-3-1): Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Rabiot; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. All. Tuchel

20.10 - La formazione ufficiale del Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Sturridge, Mané. All. Klopp

20.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Liverpool-Paris Saint-Germain, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Il fischio d'inizio, previsto per le ore 21:00, verrà fischiato dall'arbitro turco Cuneyt Cakir.

QUI LIVERPOOL

I Reds, dopo la bruciante sconfitta nella finale della scorsa edizione, sono certamente una delle maggiori candidate per la vittoria finale in questa stagione. Il calciomercato li ha infatti premiati come una delle squadre più rinforzate, con gli innesti di Alisson, Fabinho e Keita fra gli altri.

La fazione guidata da Klopp ha iniziato alla grande il suo cammino in Premier League, vincendo le prime cinque gare: oggi è sua la leadership in classifica, a punteggio pieno, alla pari col Chelsea. Un inizio sicuramente degno delle grandi aspettative di cui sopra, con un livello di prestazioni da riproporre in Europa.

Intanto il manager tedesco si porta un dubbio alla vigilia: nella vittoria di sabato sul Tottenham infatti Roberto Firmino ha rimediato un infortunio all'occhio sinistro e non è al meglio. Il brasiliano dovrebbe riposare stasera, al pari degli infortunati Lovren e Lallana, ma non è detta l'ultima parola.

Jurgen Klopp dovrebbe quindi puntare sul solito 4-3-3 con Salah al centro dell'attacco, supportato da Shaqiri e Mané. Andando a ritroso, a centrocampo dovrebbero agire Milner, Fabinho e Keita. In difesa i terzini sono Alexander-Arnold e Robertson, con Van Dijk a fare coppia con Matip nel mezzo. Alisson fra i pali.

Live Liverpool-Paris Saint-Germain

QUI PSG

C'è molto entusiasmo attorno al nuovo corso dei campioni in carica della Ligue 1, che cercano in questa stagione il riscatto europeo dopo la sfortunata gestione Emery, che non è mai riuscita a superare gli ottavi di finale. Si spera che i Bleus riescano a portare avanti una campagna internazionale degna della forza economica del club.

Intanto in terra francese l'arrivo di Tuchel non ha minimamente inciso sui risultati della squadra parigina, che non sta davvero sbagliando un colpo e si è riconfermata venerdì sera contro il Saint-Etienne. In quest'ultima occasione l'allenatore ex BVB si è concesso parecchio turnover in vista di questa sfida.

In ogni caso gli assenti per quanto riguarda i transalpini non sono pochi: a partire da Dani Alves, Kurzawa ed il giovane Georgen, tutti e tre ai box. Poi ci sono due nostri compaesani squalificati, ovvero Gianluigi Buffon (per quanto avvenne nel recupero di Real Madrid-Juve di aprile scorso) e Marco Verratti (per somma di ammonizioni).

Thomas Tuchel sembra orientato a confermare il proprio 4-2-3-1 molto fluido. In porta largo ad Areola, davanti a lui spazio a Meunier, Thiago Silva, Kimpembe e Nsoki, altro ragazzo interessantissimo. In mediana Marquinhos affianca Rabiot, con Mbappé, Di Maria e Neymar alle spalle dell'unica punta, Edinson Cavani.

Diretta live Liverpool-PSG

CURIOSITÀ

Le due squadre, che fanno parte del gruppo C insieme a Napoli e Stella Rossa, si sono incontrate altre due volte in gare ufficiali: il bilancio è di totale parità, con una sola vittoria a testa. Curioso notare inoltre che gli allenatori di entrambe le formazioni abbiano dei trascorsi con il Borussia Dortmund.