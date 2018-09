Champions League: Lemar torna nel Principato, è Monaco-Atletico!

L'Atletico Madrid, dopo due finali perse nel 2014 e nel 2016 contro il Real, sogna la finale di Champions League che in questa stagione si disputerà proprio nel suo stadio. Dopo il trionfo nell'Europa League maturato nell'atto conclusivo contro il Marsiglia, i Colchoneros cominceranno il cammino verso il sogno contro un'altra francese: l'AS Monaco. I monegaschi vogliono assolutamente migliorare il cammino dello scorso anno. La squadra del Principato fu protagonista di una pessima competizione e salute la rassegna europea già ai gironi, stagione decisamente dimenticabile a differenza della stagione 2016-2017, quando vinsero il campionato ed arrivarono alle semifinali della massima competizione europea, ma persero poi dalla Juventus.

I padroni di casa si affidano al 4-3-3. Jardim è costretto a rinunciare a Subasic e tra i pali giocherà Benaglio. Lo svizzero sarà difeso da Sidibe, Glik, Jemerson ed Henrichs. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Tielemans che ai suoi fianchi potrà contare su Diop e Alohou. Il giovanissimo Sylla guiderà l'attacco con l'aiuto di Bennaser e dell'ex Tottenham Chadli.

Classico 4-4-2 per il Diego Simeone. Oblak verrà protetto da Juanfran, Godin, Gimenez e Filipe Luis. Saul si prende la fascia destra, mentre quella sinistra andrà all'ex di turno: Lemar. Koke e Rodri adopereranno in mediana, mentre Griezmann e Diego Costa dovranno tramutare i suggerimenti in gol.

Sarà una sfida interessante, specialmente perché in tutta la loro storia le due squadra si sfideranno per la prima volta.