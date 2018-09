Champions League - Messi demolisce il PSV: il Barcellona vince 4-0

Nel match valido per la prima giornata del Gruppo B di Champions League successo comodo del Barcellona che batte 4-0 il PSV. Show di Leo Messi che si porta a casa il pallone grazie alla sua prima tripletta in questa stagione mentre l'altra rete viene realizzata da Dembelé con un magnifico destro a giro. Con questa vittoria la squadra di Valverde sale in testa al Gruppo C con tre punti mentre la compagine olandese resta a 0.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Barcellona spazio al tridente composto da Messi, Suarez e Dembelè mentre nel PSV reparto offensivo formato da Bergwijn, De Jong e Lozano.

Il canovaccio tattico del match è chiaro sin da subito con il Barcellona a fare la partita ma la prima occasione è per gli olandesi con Pereiro che calcia col mancino da fuori ma la sfera si perde alta, non di molto. Poco dopo altra chance per gli ospiti con Bergwin che punta la porta e allarga il piatto destro ma la sua conclusione esce di poco. Il primo squillo del Barca arriva al 19' con Suarez che, servito splendidamente da Messi, gira col destro trovando l'esterno della rete.

Poco dopo si mette in proprio Sergi Roberto che esplode il mancino dai 25 metri ma Zoet blocca in due tempi. Partita scorbutica per i catalani ma al 32' sale in cattedra Messi che con un calcio di punizione sublime insacca nel sette, 1-0. Nel finale di tempo arriva la reazione degli ospiti con De Jong che calcia col destro da fuori non trovando lo specchio per poco.

La ripresa si apre col Barcellona pericoloso con Messi che gira col mancino, dal limite, ma Zoet risponde in due tempi. La risposta del PSV arriva al 54' con Lozano che calcia violentemente col destro ma la sfera termina sopra la traversa. Al 58' padroni di casa un passo dal raddoppio con Coutinho che illumina col destro ma la sua conclusione dal limite viene salvata da Zoet. Poco più tardi altra chance per i catalani con Suarez che si inventa un pallonetto dal limite ma la sfera si stampa sulla traversa.

Il Barcellona, col passare dei minuti, cresce e al 75' raddoppia con un gol straordinario di Dembelè che salta due avversari e fredda Zoet con un delizioso destro a giro, 2-0. Passano centoventi secondi e i padroni di casa calano il tris con Messi che, servito da Rakitic, piazza col mancino in buca d'angolo, 3-0. Il Barca resta anche in dieci, doppio giallo a Umtiti, ma al minuto 88 trova la quarta rete sempre con Leo Messi che entra in area e col destro batte Zoet, 4-0 e fischio finale.