Champions League - Il Napoli sbatte contro la Stella Rossa: 0-0 al Marakana

Nel match valido per la prima giornata del Gruppo C della Champions League 2018/2019 Stella Rossa e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Un punto beffardo per la compagine partenopea che ha dominato per larghi tratti del match sfiorando il gol del vantaggio almeno cinque volte. Nel prossimo turno la squadra di Ancelotti ospiterà il Liverpool, vittorioso col PSG, mentre i serbi andranno a giocare a Parigi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Stella Rossa con Ben, Causic e Marin a supporto di Boakye mentre il Napoli risponde col 4-4-2 con Milik e Insigne a comporre il tandem offensivo.

Il copione del match è chiaro sin dalle prime battute con il Napoli a fare la partita e la Stella Rossa compatta dietro la linea di metà campo. Primi minuti di studio tra le due compagini ma al 19' i partenopei vanno ad un passo dal vantaggio con Insigne che scarica un missile dai 25 metri ma il suo destro centra la traversa. Poco dopo altra occasione per gli ospiti con Milik che, lanciato da Zielinki, incrocia col destro ma Borjan respinge in qualche modo. Nel finale di tempo stessa scena: Zielinki imbecca Milik ma il mancino del polacco viene neutralizzato dall'estremo difensore serbo.

La seconda frazione di gioco si apre con il Napoli ad un passo dal vantaggio con Mario Rui che, su calcio di punizione, pennella col destro ma la sfera termina alta di nulla. La reazione della Stella Rossa arriva al 58' con il neo entrato Jovancic che calcia da fuori ma Ospina si allunga deviando in angolo. Ancelotti inserisce subito Mertens per Allan e al 65' i partenopei vanno nuovamente ad un passo dal vantaggio proprio con il neo entrato che, servito splendidamente da Callejon, devia verso la porta ma la sfera si perde alta di pochissimo. Passano centoventi secondi e la compagine partenopea sfiora ancora la rete con Callejon che, sugli sviluppi di un cross di Mario Rui, calcia a botta sicura ma Rodic salva sulla linea.

Nel quarto d'ora finale Ancelotti manda in campo Hamsik e Ounas per Zielinski e Callejon ma non accade più nulla fino al triplice fischio di Marciniak: Stella Rossa e Napoli si dividono la posta in palio ma per i partenopei sono tanti i rimpianti, tra due settimane c'è il Liverpool al San Paolo.