Champions League - Dortmund di misura, avvio col botto per il Galatasaray

Un Martedì europeo di primo livello. Una serata che ha visto il Dortmund corsaro in Belgio e il Galatasaray vincente contro la Lokomotiv. Pareggio con gol per quel che riguarda Schalke e Porto.

In terra di Belgio, partita in totale equilibrio tra il Bruges e il Dortmund. Le due compagini passano la sfida, o almeno buona parte di essa, legate da un filo sottile, senza mai esporsi a nessuna azione e con ritmo lento, fino al gol di Pulisic per i tedeschi, aiutato da una difesa belga tutt'altro che impeccabile. In Turchia, il Galatasaray doma una Lokomotiv mai pericolosa, brutta copia di quella vista in campionato e in Europa League la scorsa stagione. La squadra di Terim apre le marcature al 9' con un gol meraviglioso di Rodrigues. Nella ripresa, al minuto 67, punizione alla Messi di Derdiyok dal limite e al 94' rigore netto trasformato da Inan.

In Germania, lo Schalke conferma il momento non ottimale. Il Porto non ne approfitta, al 13' Telles sbaglia un rigore. Nella ripresa, partita che prova ad animarsi: al 64' Embolo pilota al comando i padroni di casa ma al 75', dal dischetto, Otavio impatta.

RISULTATI

SCHALKE-PORTO 1-1

GALATASARAY- LOKOMOTIV MOSCA 3-0

BRUGES- BORUSSIA DORTMUND 0-1