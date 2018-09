Champions League, il Bayern comincia al Da Luz

Dal punto di vista degli infortuni la situazione è critica, ma oggi comincia la Champions League ed i problemi devono essere messi da parte. Il Bayern Monaco vola a Lisbona dove affronterà il Benfica al Da Luz nella gara valevole per il primo turno del girone E.

I bavaresi arrivano da un percorso netto in Bundesliga, fatto di tre vittorie nelle prime tre giornate, ma hanno accumulato una serie infinita di defezioni. Contro il Bayer Leverkusen, sabato scorso, Corentin Tolisso ha subito la rottura del crociato che lo terrà fuori per almeno sei mesi, mentre Rafinha per via di un bruttissimo intervento di Bellarabi sulla caviglia dovrà osservare un lungo stop, ancora da quantificare – sembrano prospettarsi un paio di mesi; i due si aggiungono a Kingsley Coman, che rientrerà solo nel 2019, e per la sfida di stasera sono fuori causa anche Goretzka, Ribery e Thiago Alcantara. Niko Kovac però può contare su un Arjen Robben in gran forma, così come James Rodriguez e Lewandowski, di nuovo calato nel progetto dopo un’estate da quasi separato in casa; sulla trequarti Thomas Muller fa 100 in Champions, mentre in difesa davanti a Neuer si disporranno Kimmich, Boateng, Hummels e Alaba, con Javi Martinez in mezzo al campo.

Dall’altra parte il Benfica è già molto rodato, viste le 9 partite ufficiali in stagione fra preliminari di Champions, campionato e Coppa di Portogallo; Rui Vitoria comanda la Primeira Liga insieme a Braga e Sporting con 10 punti in 4 giornate e arriva dal successo per 2-1 sul Rio Ave in Coppa di Lega. Il tecnico portoghese potrà contare su Eduardo Salvio, in goal sabato su rigore, così come Fejsa, che ha recuperato all’ultimo; niente da fare invece per Vlachodimos in porta, al suo posto ci sarà Svilar. Per il resto invece dovrebbe essere tutto confermato, con Pizzi a centrocampo insieme a Gedson Fernandes e con Cervi e Seferovic nel tridente d’attacco.