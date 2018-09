Champions League: il City comincia all'Etihad contro il Lione

Riparte la caccia alla Champions League. Il ​Manchester City comincerà la sua avventura nella massima competizione europea all'Etihad Stadium contro l'Olympique Lione. La squadra di Guardiola, dopo aver raggiunto la semifinale nel 2016, poi persa contro il Real Madrid, non è più riuscita ad emulare il piazzamento di due stagioni fa, perdendo prima dall'AS Monaco di Mbappé agli ottavi di finale e poi contro i connazionali del Liverpool ai quarti.

L'ex tecnico del Barcellona metterà in mostra un 4-3-3 con Ederson tra i pali, il quale potrà contare sull'ex Spurs Walker, Laporte, Kompany e Danilo. Fernandinho adopererà in mediana, mentre lo spagnolo David Silva e il belga Kevin De Bruyne agiranno maggiormente nelle azioni offensive. Raheem Sterling e il giovane teutonico Leroy Sané supporteranno il Kun Agüero, chiamato a tramutare in gol i suggerimenti dei compagni.

A differenza dei citizens, il Lione arriva alla prima giornata di Champions League in un brutto periodo di forma. I francesi hanno trattenuto il loro diamante Fekir e il trequartista d'oltralpe dovrà essere l'uomo in più nella rassegna europea. Un 4-2-3-1 quello che Genesio farà scendere in campo per cercare di spaventare gli inglesi. L'estremo difensore portoghese Lopes sarà difeso da Rafael, Marcelo, Denayer e Mendi. La coppia di centrocampo sarà formata dai due obiettivi di mercato proprio del City Tousart e Ndombele. Traoré, Fekir e Depay giocheranno dietro le spalle dell'ex Celtic Moussa Dembelé.