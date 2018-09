Dudelange-Milan in diretta, LIVE Europa League 2018/19 (0-1): la sblocca Higuain!

Il Milan vince contro il Dudelange per 1-0 con il gol di Higuain ad avvio nel secondo tempo. I rossoneri, nonostante l'ampio turnover, dovevano fare meglio. Le occasionici sono stante, ma non sono state sfruttate. Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di vavel Italia!

FINISCE LA PARTITA!

93' Corner per il Milan: tocco corto per Calhanoglu, la difesa libera

90' 4 minuti di recupero

87' Debutto con la maglia rossonera di Halilovic, che entra al posto di Borini.

84' Ultimo cambio per i padroni di casa: Dentro Jordanov fuori Malget

80' Secondo cambio per il Milan: fuori Jose Mauri, dentro Calhanoglu

79' Secondo cambio per il Dudelange: Melisse in campo al posto di El Hriti.

77' Angolo per il Milan: cross di Borini e colpo di testa sul fondo di Romagnoli.

75' Fuori Stelvio dentro Stumpf

72' Conclusione del Milan: Sinistro di Mauri, centrale, para Frising.

69' Primo cambio per il Milan: fuori Bertolacci e dentro Kessie

63' Milan vicino al raddoppio: Mauri prova il lancio per l’inserimento di Borini, buona l’idea ma la palla sfiora la rete.

63' Gioco che riprende

61' Scontro tra Mauri e Stelvio, gioco fermo.

Vediamo il gol di Higuain!

Castillejo serve Higuain che va alla conclusione, il cui tiro viene deviato da Prempeh e Frising non riesce a parare. Rossoneri in avanti

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA COME SEMPRE HIGUAIN!

57' Ennesimo fallo dei padroni di casa, giallo anche per Malget

55' Altra punizione per il Milan, altro fallo brutto. Ammonito (finalmente) Prempeh

53' Ennesimo angolo per il Milan

52' Rossoneri in avanti

49' FRISING NEGA IL GOL AL MIILAN: Sulla botta a colpo sicuro di Higuain, il portiere di casa fa un miracolo e para

47' Angolo per il Milan: cross sul primo palo libera la difesa

45' Inizia il secondo tempo, Milan in avanti. Punizione

21.59 Formazioni che rientrano in campo

21.58 nessun cambio effettuato

Il Dudelange aspetta, il Milan non riesce a segnare il gol del vantaggio. Buone occasioni per i rossoneri, ma sono stati imprecisi. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO: Dudelange - milan 0-0

43' Altro angolo per i rossoneri

42' La difesa allontana

42' Calcio di punizione per il Milan

38' Anche romagnoli viene ammonito per aver alzato troppo il braccio in un contrasto con Stolz

35' Occasione per il Dudelange con la conclusione di Stolz, palla alta non di molto

32' I padroni di casa si fanno vedere con Turpel, ma la sua conclusione è pessima

30' Ci prova Josè Mauri, ma viene fermato in area all'ultimo dribbiling

27' Tiro da lontano di Castillejo, palla che sfiora il palo

27' Fase positiva del Diavolo

26' Buona azione del Diavolo, ma Borini sbaglia il controllo.

25' Altro calcio d'angolo per i rossoneri, ma il cross di Borini è troppo lungo per tutti.

21'Percussione di Bakayoko che arriva a pochi passi dalla porta, ma la difesa lo mura

20' Il Milan prova ad alzare i ritmi

17' I padroni di casa provano a farsi vedere e conquistano un calcio d'angolo

15' Milan in crescita

13' Altra occasione per il Milan con il colpo di testa di Castillejo murato dal difensore avversario.

12' Occasione per Higuain: l'argentino si libera bene e calcia, ma il suo pallone finisce a lato della porta

11' Cartellino giallo per Abate

6' Castillejo va al passaggio lungo per Higuain, ma l'argentino non riesce ad arrivarci

5' Primo angolo in favore del Milan, ma la difesa del Dudelange libera

3' Le squadre si studiano

1' Palla lunga di Jose Mauri per Higuain, ma il portiere lo anticipa.

1' Fuorigioco dello Dudelange

INIZIA LA PARTITA: prima palla giocata dal Dudelange

20.56 Squadre in campo

20.55 Squadre nel tunnel!

20.40 L'arrivo dei giocatori del Milan

20.30 Milan vs squadre del Lussemburgo: rossoneri sempre vincenti, una sola rete subita in sei gare

20.15 Reina ai microfoni di Sky Sport: "La realtà del Milan è enorme, bella esperienza anche senza giocare. Squadra e società hanno tantissima voglia di crescere".

20.04 LE FORMAZIONI UFFICCIALI

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stélvio, Kruska; Turpel, Sinani. A disp. Pokar, Bonnefoi, Jensen, Stumpf, Jordanov, Melisse, Perez.



Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Mauri, Bertolacci; Borini, Higuain, Castillejo. A disp. A. Donnarumma, G. Donnarumma, Calabria, Borini, Zapata, Biglia, Halilovic, Kessie

20.00 Eccoci collegati

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Dudelange-Milan, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Europa League 2018-2019. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00.

L'esordio del Milan in questa Europa League 2018/2019, in Lussemburgo contro il Dudelange, nel girone F inserito con l’Olympiakos e il Betis.

Nonostante l'ampio turnover con ben nove giocatori nuovi degli undici scesi in campo a Cagliari in campionato, contro una formazione che non ha nulla da chiedere alla competizione, Gattuso continua a chiedere massima attenzione alla propria rosa.

Parlando sempre di turnover, Gattuso ha le idee chiare: vuole dare spazio a chi ha giocato meno finora.

Della formazione solita, ci sono sono Alessio Romagnoli al centro della difesa e Gonzalo Higuain al centro dell’attacco (e forse Kessie). Gli altri, come Musacchio, Cutrone, Rodriguez, Bonaventura e Suso sono rimasti a Milanello.

In attacco con Higuain, ci sono Samuel Castillejo e Fabio Borini. Rivoluzione anche a centrocampo: José Mauri, Andrea Bertolacci e Tiémoué Bakayoko.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gennaro Gattuso: "Vorrei sapere se pensate forse che a Milanello pettiniamo le bambole, o che siamo venuti qui per fare una passeggiata. Siamo perfettamente consapevoli di cosa ci aspetta, le partite le prepariamo al meglio e sappiamo che non sarà facile. C’è grande rispetto per il Dudelange".

Dino Toppmöller: “Noi vogliamo giocare a calcio, proviamo a gestire il pallone e ci piace sviluppare uno stile offensivo, ovviamente il Milan è più forte del Legia Varsavia o del Cluj, che abbiamo eliminato nelle qualificazioni, ma noi siamo pronti e molto felici per questa occasione".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic Higuain

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Reina, Abate, Romagnoli, Caldara, Laxalt; Kessié, Bertolacci, Bakayoko; Castillejo, Higuain, Borini.

Dudelange (4-2-3-1) Frisig; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stelvio, Melisse; Stolz, Sinani, Couturier; Turpel