Europa League, i risultati delle gare delle ore 21: il Salisburgo vince il derby targato Red Bull

È tornata la competizione europea in cui si segna di più. L'Europa League riserva sempre spettacolo, anche nelle gare minori della fase a gironi come le tante andate in scena a partire dalle ore 21:00 negli stadi di tutto il continente. Andiamo quindi a fare il punto dei vari risultati e marcatori di questi dodici incontri.

Gruppo A

AEK Larnaca 0-1 Zurigo: 61' Kololli (rig.).

Ludogorets 2-3 Bayer Leverkusen: 8' Keseru (LUD), 31' Marcelinho (LUD), 38', 69' Havertz (BAY), 64' Kiese Thelin (BAY).

Gruppo B

Celtic 1-0 Rosenborg: 88' Griffiths.

RB Lipsia 2-3 RB Salisburgo: 20' Dabbur (SAL), 22' Haidara (SAL), 70' Lainer (LEI), 82' Poulsen (LEI), 89' Gulbrandsen (SAL).

Gruppo C

Copenaghen 1-1 Zenit: 44' Mak (ZEN), 63' Sotiriou (COP).

Slavia Praga 1-0 Bordeaux: 35' Zmrhal.

Gruppo D

Dinamo Zagabria 4-1 Fenerbahçe: 16' Sunjic (DZG), 27', 57' Hajrovic (DZG), 48' Neustadter (FEN), 60' Olmo (DZG).

Trnava 1-0 Anderlecht: 79' Oravec.

Gruppo E

Arsenal 4-2 Vorskla: 32', 56' Aubameyang (ARS), 48' Welbeck (ARS), 74' Ozil (ARS), 77' Chesnakov (VOR), 90' + 4' Sharpar (VOR).

Sporting 2-0 Qarabag: 54' Raphinha, 88' Cabral.

Gruppo F

Dudelange 0-1 Milan: 59' Higuain.

Olympiacos 0-0 Betis Siviglia.