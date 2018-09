Eredivisie: big match tra Ajax e PSV Eindhoven, il Feyenoord vuole approfittarne

Big match in Eredivisie. Dopo cinque turni di campionato, infatti, PSV Eindhoven ed Ajax si sfidano, animando un campionato olandese ancora in fase germinale, pronte ad indirizzare in un modo o in un altro questa stagione. I bazoer vogliono vincere per scappare, i lancieri proveranno a riaprire il campionato. Potrebbe approfittare del big match, il Feyenoord Rotterdam. che in casa si ritroverà ad affrontare l’Utrecht. I padroni di casa sono favoriti, ma occhio ai passi falsi. Chance importante anche per il sorprendente Heracles Almelo, contro un de Graafschap che non dovrebbe creare troppi guai. I bianconeri non possono fallire.

Dopo tre turni senza vittoria, trasferta da affrontare con calma e concentrazione per l’AZ Alkmaar, ospite di un Groningen ultimo e dunque costretto a fare punti. Le teste di formaggio partono inevitabilmente favorite, ma mai dire mai in Olanda. Molto interessante, poi, la sfida tra Vitesse ed ADO Den Haag, formazioni molto equilibrate ma capaci di pungere al momento giusto. Difficile dire chi potrebbe spuntarla. Molto più agevole, almeno sulla carta, la sfida del VVV Venlo, in casa e contro un NAC Breda claudicante. I gialloneri non possono fallire la ghiotta chance. Trasferta da non sottovalutare, inoltre, per il Willem II, in casa di un Sittard che ha dato prova di pericolosità nelle prime gare d’Eredivisie.

Scendendo nelle zone basse, non può più fallire il PEC Zwolle, che dovrà vedersela contro un Emmen voglioso di punti. Gli ospiti partono favoriti, non devono però sottovalutare il match. Match tra deluse, inoltre, quello tra Excelsior ed Heerenveen, che cercheranno di vincere per allontanarsi dalla zona rossa. Prevedere un risultato è difficile, gli ospiti partono leggermente avanti per il loro tasso tecnico superiore.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

21.09. 20:00 Heracles Graafschap

22.09. 18:30 Sittard Willem II

22.09. 19:45 Excelsior Heerenveen

22.09. 19:45 Venlo Breda

22.09. 20:45 Vitesse Den Haag

23.09. 12:15 Feyenoord Utrecht

23.09. 14:30 FC Emmen Zwolle

23.09. 14:30 Groningen Alkmaar

23.09. 16:45 PSV Ajax