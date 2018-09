Ligue 1: il PSG vuole scappare, big match tra Lione e Marsiglia

Con la delusione europea di Anfield vuole confermarsi regina di Francia il Paris Saint-Germain, unica rosa a punteggio pieno dopo cinque giornate. Contro il Rennes, i ragazzi di Tuchel proveranno ad ingranare la sesta, consci di uno strapotere tecnico e tattico importante. Confida in un passo falso dei parigini, il Marsiglia di Rudi Garcia, che in casa del Lione cercherà un successo importante in un match delicato. L’OM punterà ai tre punti, i leoni proveranno a risollevarsi dopo un inizio altalenante. Molto più agevole il turno del Lille, in casa e contro un Nantes apparentemente inoffensivo. Il LOSC dovrà vincere per confermarsi terza forza della stagione.

Discorso analogo per il Tolosa, che nella sua sesta esibizione stagionale verrà ospitato da un Angers tornato al top dopo un inizio di stagione insufficiente. I bianconeri sono pronti ad ingranare il terzo successo di fila, i biancoviola proveranno ad impedirglielo. Match della possibile riscossa, poi, per il Dijon, che dopo due sconfitte consecutive cercherà di far punti in casa di un Reims ad oggi abbastanza tranquillo. Si prevede un match davvero tirato, dove gli episodi potrebbero essere limitati. Interessante anche Montpellier-Nizza, formazioni con diverse attitudini: i padroni di casa proveranno a chiudersi e ripartire, i rossoneri a proiettarsi in avanti. Vuole riscattare la delusione europea, invece, il Monaco: in casa e contro il Nimes si può sorridere.

Nelle zone di bassa classifica, deve necessariamente fare punti il Guingamp, ancora a zero punti dopo cinque giornate. Contro il Bordeaux, attualmente penultimo, i rossoneri proveranno a realizzare una specie di miracolo sportivo. Novanta minuti delicati, invece, per l’Amiens, contro uno Strasburgo che potrebbe creare qualche problema. La sfida si prevede abbastanza tesa e tale potrebbe essere dall’inizio alla fine. In ultimo, match tra collettivi claudicanti quello tra Caen e Saint Etienne: chi la spunterà dopo i novanta minuti?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

21.09. 20:45 Monaco Nimes

22.09. 17:00 Lilla Nantes

22.09. 20:00 Angers Tolosa

22.09. 20:00 Montpellier Nizza

22.09. 20:00 Reims Dijon

22.09. 20:00 St. Etienne Caen

22.09. 20:00 Strasburgo Amiens

23.09. 15:00 Rennes Paris SG

23.09. 17:00 Guingamp Bordeaux

23.09. 21:00 Lione Marsiglia