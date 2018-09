Premier League - Il Cardiff attende il City

Il City, dopo la sconfitta maturata con il Lione in Champions, riprende il suo cammino stagionale contro il Cardiff. Guardiola, che in Premier continua a regalare belle prestazioni, non vuole mollare la presa su Liverpool e Chelsea. I citizens inoltre saranno impegnati anche martedì nella Carabao Cup - sfida esterna con l’Oxford.

La squadra di Warnock invece è alla ricerca dei primi 3 punti in Premier ma Ederson&Co non sono di certo gli avversari migliori per centrare questo obbiettivo. Il Cardiff, a quota 2 punti, si trova quart’ultimo in classifica, e per raggiungere l’obbiettivo salvezza serve raddrizzare la rotta prima che sia troppo tardi.

Al Cardiff City Stadium il City potrebbe schierarsi con il suo solito 4-3-3 con Ederson in porta, seguito da Otamendi e Laporte come difensori centrali. Gli esterni bassi dovrebbero essere Delph e Walker, come nella sfida col Fulham, visto l’infortunio di Mendy. A centrocampo spazio a Gundogan, vicino a Fernandonho e David Silva. In attacco sarà titolare il tridente formato da Sané, Sterling e Jesus.

Il Cardiff si ritrova ancora senza Gunnarson e mister Warnock dovrebbe continuare a riproporre il suo 4-4-1-1, con una formazione simile a quella utilizzata nella sconfitta con il Chelsea. Tra i pali il solito Etheridge, protetto in difesa da Morrison e Bamba. Nel ruolo di terzino sinistro ci sarà Bennet, mentre a destra confermato Ecuele. Le chiavi del centrocampo saranno donate a Ralls e Arter, seguiti sulle fasce da Camarasa e Hoillet. In attacco sarà titolare Ward, con Reid nel ruolo di seconda punta.

Il match si giocherà al Cardiff City Stadium alle 16.00 ora italiana. La partita verrà arbitrata dal sig. Kevin Friend.